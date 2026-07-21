Một startup từng lên Shark Tank thông báo dừng hoạt động

Trên trang mạng xã hội chính thức, thương hiệu Cà Mèn Foods thông báo dừng hoạt động và sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng.

Những ngày cuối tháng 7, Cà Mèn Foods sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng. Ảnh: Cà Mèn Foods.

Mới đây, trên trang mạng xã hội của Cà Mèn Foods, thương hiệu cho biết đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc duy trì đà phát triển. Vì vậy, vào những ngày cuối tháng 7, doanh nghiệp sẽ sản xuất 1.000 gói cháo bột, miến lươn và bánh canh cua cuối cùng để gửi đến những khách hàng đã kiên nhẫn chờ đợi thương hiệu quay trở lại sau nhiều tháng hết hàng.

Trong thông báo, doanh nghiệp chia sẻ dù đã cố gắng, đội ngũ công ty vẫn phải chấp nhận một quy luật trong kinh doanh: Để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển, điều quan trọng nhất vẫn là dòng tiền.

Hồi cuối tháng 3, thương hiệu cũng đã thông báo đóng cửa các gian hàng trên Shopee và Lazada vì một số lý do khách quan. "TikTok Shop vẫn hoạt động bình thường và sẽ là kênh mua sắm chính của Cà Mèn trong thời gian tới. Từ tháng 4, các khách hàng tại TP.HCM có thể đặt hàng trực tiếp qua TikTok Shop để tiếp tục thưởng thức các món ăn yêu thích", thông báo khi đó ghi rõ.

Tuy nhiên theo ghi nhận, các sản phẩm thuộc gian hàng trên TikTok Shop đều đã bị xóa, đồng thời xuất hiện dòng thông báo "Cửa hàng đang tạm nghỉ. Xin vui lòng kiểm tra lại sau".

Dù vậy, bên dưới bài đăng thông báo mới nhất, Cà Mèn cho hay hiện chỉ ngưng mảng sản phẩm đóng gói đối với Cà Mèn Foods. Cà Mèn Quán nằm tại địa chỉ 283/16 Cách Mạng Tháng 8, phường Hoà Hưng (quận 10 cũ, TP.HCM) vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó vào sáng ngày 3/11/2025, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cà Mèn phát thông báo chính thức về việc nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời do đột quỵ. Thông tin này khiến đồng nghiệp, bạn bè không khỏi bàng hoàng và thương tiếc, nhất là trong bối cảnh Cà Mèn chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bắt đầu từ một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị giữa lòng TP.HCM từ năm 2015, Cà Mèn từng bước phát triển với mong muốn lan tỏa ẩm thực Việt Nam đến nhiều người hơn.

Sau nhiều năm phát triển, tháng 6/2022 đánh dấu bước ngoặt lớn của Cà Mèn khi chính thức mở rộng sang mảng sản phẩm đóng gói, giới thiệu dòng đặc sản Việt đông lạnh. Việc kết hợp giữa kinh doanh ẩm thực tại chỗ và cung cấp sản phẩm đóng gói giúp thương hiệu tiến gần hơn tới mục tiêu lan tỏa hương vị Việt đến nhiều gia đình trong và ngoài nước.

Tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7, Cà Mèn công bố doanh thu năm 2023 đạt 12,2 tỷ đồng , đặt mục tiêu 24 tỷ đồng trong năm 2024, cùng hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng . Các "cá mập" đánh giá cao sản phẩm vì sự chỉn chu, khác biệt và mang đậm bản sắc Việt. Dù không rót vốn, Shark Tillman Schulz đã cam kết hỗ trợ mở rộng kênh phân phối cho Cà Mèn trong hệ thống siêu thị của mình.

Năm 2023 tiếp tục là cột mốc đáng nhớ khi Cà Mèn ký kết hợp tác với LNS International Corporation, chính thức đưa sản phẩm sang thị trường Mỹ.

Đến tháng 6/2025, Cà Mèn chính thức ký kết hợp tác phân phối với Canadian Ginseng Foods tại Canada, mở ra cánh cửa mới đầy tiềm năng cho thị trường Bắc Mỹ. Theo thỏa thuận, các sản phẩm của Cà Mèn được bày bán tại hơn 50 siêu thị và đại lý phân phối ở khu vực Toronto, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa thương hiệu.