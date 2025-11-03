Nhà sáng lập Cà Mèn qua đời ngay trước cột mốc 10 năm khởi nghiệp

Từ một quán ăn nhỏ, ông Nguyễn Đức Nhật Thuận đã dành trọn một thập kỷ để đưa biểu tượng Cà Mèn thành thương hiệu thực phẩm Việt có mặt tại Mỹ, Canada và Anh.

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận, nhà sáng lập Cà Mèn vừa qua đời. Ảnh: Cà Mèn.

Sáng 3/11, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cà Mèn phát thông báo chính thức về việc nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời do đột quỵ. Thông tin này khiến đồng nghiệp, bạn bè không khỏi bàng hoàng và thương tiếc, nhất là khi chỉ còn một tháng nữa, Cà Mèn sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập.

Trong giới khởi nghiệp, ông được nhớ đến không chỉ như một doanh nhân trẻ nhiệt huyết mà còn là người khởi xướng xu hướng đưa món ăn dân dã Việt Nam bước ra thế giới.

Hành trình khởi nghiệp từ chiếc "cà mèn" quê nhà

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận sinh năm 1990 tại huyện Hải Lăng (cũ), Quảng Trị. Sau khi vào TP.HCM học tập và sinh sống, anh từng làm việc trong ngành logistics với mức thu nhập gần 2.000 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, sau nhiều năm theo đuổi công việc ổn định, anh quyết định rẽ hướng để khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực.

Bắt đầu từ một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị giữa lòng TP.HCM từ năm 2015, Cà Mèn từng bước phát triển với mong muốn lan tỏa ẩm thực Việt Nam đến nhiều người hơn.

Cái tên Cà Mèn lấy cảm hứng từ dụng cụ có thể đựng đồ ăn, một "vật chuyên dụng" cho những đứa con mang cơm ra đồng cho bố mẹ. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc đối với người con Quảng Trị.

Cà Mèn xuất phát điểm là một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị tại TP.HCM. Ảnh: Cà Mèn.

Sau nhiều năm phát triển, tháng 6/2022 đánh dấu bước ngoặt lớn của Cà Mèn khi chính thức mở rộng sang mảng sản phẩm đóng gói, giới thiệu dòng đặc sản Việt đông lạnh. Việc kết hợp giữa kinh doanh ẩm thực tại chỗ và cung cấp sản phẩm đóng gói giúp thương hiệu tiến gần hơn tới mục tiêu lan tỏa hương vị Việt đến nhiều gia đình trong và ngoài nước.

Tên tuổi Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến rộng rãi hơn sau khi anh cùng đồng sáng lập Lê Trọng Đôn xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7, kêu gọi các "cá mập" đầu tư 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần tại Cà Mèn, nhằm giúp startup mở rộng sản xuất và đầu tư marketing.

Tại chương trình, Cà Mèn công bố doanh thu năm 2023 đạt 12,2 tỷ đồng , đặt mục tiêu 24 tỷ đồng trong năm 2024, cùng hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng . Các "cá mập" đánh giá cao sản phẩm vì sự chỉn chu, khác biệt và mang đậm bản sắc Việt. Dù không rót vốn, Shark Tillman Schulz đã cam kết hỗ trợ mở rộng kênh phân phối cho Cà Mèn trong hệ thống siêu thị của mình.

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận (thứ hai từ trái sang) tại Shark Tank Việt Nam mùa 7. Ảnh: Shark Tank.

Năm 2023 tiếp tục là cột mốc đáng nhớ khi Cà Mèn ký kết hợp tác với LNS International Corporation, chính thức đưa sản phẩm sang thị trường Mỹ. Những container đầu tiên chở cháo bột cá lóc - món ăn đặc trưng của miền Trung - đã cập cảng, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình quốc tế hóa ẩm thực Việt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Jolie Nguyễn, Chủ tịch LNS International, bày tỏ sự bàng hoàng và đau xót khi hay tin ông Nguyễn Đức Nhật Thuận ra đi đột ngột.

"Với tôi, Thuận không chỉ là một đối tác, mà còn là một người em đầy tâm huyết, luôn cháy bỏng khát vọng đưa món ăn Việt vươn ra thế giới", bà nói.

Bà nhớ lại đã có cơ duyên đồng hành cùng Cà Mèn từ những ngày đầu tiên, khi lô cháo bột cá lóc Việt Nam đầu tiên cập cảng Mỹ vào giữa năm 2023. Dù thị trường sau đó gặp vài trắc trở, bà vẫn luôn mang theo gói cháo bột cá lóc Cà Mèn trong danh mục dự án của LNS mỗi khi gặp đối tác quốc tế, "như một biểu tượng cho tinh thần hàng Việt bền bỉ và khát vọng không lùi bước".

"Ngay cả khi tham dự Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu ở Hungary năm 2023, tôi vẫn cầm gói cháo đó trên tay để giới thiệu trước hội nghị vì tin rằng sản phẩm Việt chỉ thật sự chạm đến thế giới khi được tạo nên từ trái tim của những nhà khởi nghiệp như Thuận", bà chia sẻ.

Theo bà, gần đây hai bên tiếp tục trao đổi về việc khởi động cung ứng cho nền tảng Weee! tại Mỹ, bà gọi đây là "một tín hiệu rất đáng mừng cho hành trình tiếp theo của Cà Mèn". Song, bà không ngờ rằng những tin nhắn bàn kế hoạch mới lại là lần trò chuyện cuối cùng với ông Thuận.

"Sự ra đi của Thuận là mất mát lớn, không chỉ cho gia đình và đội ngũ Cà Mèn, mà còn cho cộng đồng những người đang miệt mài xây dựng thương hiệu Việt vươn ra thế giới. Cảm ơn Thuận vì đã sống trọn vẹn với đam mê, và đã để lại cho chúng tôi niềm tin rằng hàng Việt Nam có thể đi xa, nếu có những con người dám mơ và dám làm như Nguyễn Đức Nhật Thuận Cà Mèn", Chủ tịch LNS International tiếc thương.

Trong khi đó, ông Lâm Minh Chánh, Giám đốc Trường Quản trị Kinh doanh BizUni nhận xét nhà sáng lập Cà Mèn là một "CEO trẻ tràn đầy nhiệt huyết, làm việc hăng say", đồng thời "rất máu lửa trong việc 'mang Quảng trị đi muôn phương', 'mang ẩm thực Việt ra thế giới'".

"Tính bạn hòa đồng, nhiệt tình và đôn hậu. Đúng kiểu dân miền Trung chân chất", ông Chánh bày tỏ tiếc thương trên trang cá nhân.

Từ quán nhỏ đến doanh nghiệp mang ẩm thực Việt ra thế giới

Hiện nay, Cà Mèn vận hành nhà máy sản xuất rộng 1.000 m2, công suất đạt từ 200.000-300.000 sản phẩm mỗi tháng. Sản phẩm của thương hiệu đã có mặt tại hơn 400 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi và đại lý độc quyền, cũng như 1.000 siêu thị và chợ Việt ở Mỹ, đồng thời mở rộng sang Canada, Australia và Anh, trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm Việt hiếm hoi được phân phối rộng rãi ở các thị trường này.

Doanh nghiệp đang phát triển 3 định dạng sản phẩm chính phù hợp với từng thị trường. Dạng hộp (box) được thiết kế cứng cáp, chuyên cho xuất khẩu, đảm bảo an toàn khi vận chuyển đường dài. Dạng gói (pouch) hướng đến thị trường nội địa, nhỏ gọn và tiện lợi cho bảo quản, sử dụng hàng ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp đang nghiên cứu dạng hộp retort với mục tiêu kéo dài thời hạn bảo quản ở nhiệt độ thường, phục vụ các kênh phân phối hiện đại và thị trường toàn cầu.

Tháng 6 vừa qua, Cà Mèn chính thức ký kết hợp tác phân phối với Canadian Ginseng Foods tại Canada, mở ra cánh cửa mới đầy tiềm năng cho thị trường Bắc Mỹ. Theo thỏa thuận, các sản phẩm của Cà Mèn sẽ được bày bán tại hơn 50 siêu thị và đại lý phân phối ở khu vực Toronto, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình quốc tế hóa thương hiệu.

Sản phẩm của Cà Mèn được xuất khẩu sang nhiều nước Bắc Mỹ và châu Âu. Ảnh: Cà Mèn.

Tại Australia, Cà Mèn đã có mặt tại các thành phố lớn như Melbourne và Sydney, đồng thời đang mở rộng tới nhiều đô thị khác trên khắp đất nước này.

Đáng chú ý, trong khi tập trung khai phá các thị trường mới, doanh nghiệp cũng đã chinh phục thành công châu Âu - khu vực nổi tiếng khắt khe về chất lượng và tiêu chuẩn thực phẩm. Sản phẩm Cà Mèn cũng đang được bày bán tại chuỗi siêu thị Longdan (Anh) - một trong những hệ thống bán lẻ thực phẩm châu Á lớn nhất tại Vương quốc Anh.

Không dừng lại ở đó, Cà Mèn đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường, hướng đến việc thâm nhập các quốc gia khó tính khác trong Liên minh châu Âu như Pháp và Đức. Mục tiêu của thương hiệu là dần tiến vào các kênh bán hàng mainstream, bao gồm hệ thống siêu thị dành cho người bản địa và các nền tảng thương mại điện tử lớn như Uber Eats.

Hồi tháng 8, nhà sáng lập Nguyễn Đức Nhật Thuận từng chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu tiên, Cà Mèn xuất cùng lúc 3 container hàng sang Mỹ, Australia và Canada. Các đơn hàng này đều là đơn đặt lại lần thứ hai, thứ ba từ các đối tác, với sản lượng mỗi lần tăng gấp đôi.

Đến giữa tháng 10 vừa qua, trong chia sẻ cuối cùng trên mạng xã hội, ông Thuận kể rằng những ngày ông nằm trên giường bệnh, đội ngũ Cà Mèn vẫn tất bật với công việc, tiếp tục "chốt" thêm các đơn hàng đi Mỹ, Canada. "Đây là giai đoạn thực sự khó khăn của Cà Mèn, anh em vì vậy cũng nỗ lực hơn ngày thường gấp trăm lần", ông bày tỏ.

Đối với startup này, ông Thuận ra đi nhưng đã để lại di sản mang tên Cà Mèn, đội ngũ vẫn sẽ tiếp nối hành trình được gây dựng từ ông.