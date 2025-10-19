Chủ tịch TP.HCM sang Mỹ, đẩy mạnh triển khai trung tâm tài chính

Trong chuyến công tác của Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM đã chính thức ký kết hợp tác với Nasdaq và Viện Tài chính New York, cũng như trao đổi với các nhà đầu tư hàng đầu ở Mỹ.

Trung tâm Tài chính Quốc tế là một trong 5 trụ cột tăng trưởng của TP.HCM trong 5 năm tới. Đây sẽ là nơi phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cũng như thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới...

Ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã dẫn đầu đoàn công tác sang Mỹ để gặp gỡ, làm việc và ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn, nhằm hiện thực hóa đề án về một trung tâm tài chính hàng đầu khu vực.

Bắt tay với sàn chứng khoán lớn nhất thế giới

Ngày 17/10, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được có buổi làm việc với ông Chuck Mack, Phó chủ tịch cấp cao Sàn chứng khoán Nasdaq, đồng thời chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nasdaq và Sở Tài chính TP.HCM về thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Bảng chào mừng thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa TP.HCM và Nasdaq tại Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ hôm 17/10. Ảnh: UBND TP.HCM.

Hai bên thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực chính. Thứ nhất là thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm.

Thứ hai, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế.

Thứ ba, Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ TP.HCM về công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Thứ tư là đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon.

Thứ năm, Nasdaq và TP.HCM sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế.

Ông Chuck Mack đánh giá đây là bản MOU mang tính chiến lược giữa hai bên, cùng chia sẻ tầm nhìn chung, kiểm chứng các hạ tầng về tài chính có thể phát triển trong sự hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt, lãnh đạo Nasdaq cũng chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác tại buổi làm việc với ông Chuck Mack, Phó chủ tịch cấp cao Sàn chứng khoán Nasdaq. Ảnh: UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Trung ương đã giao nhiệm vụ cho TP.HCM trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của quốc gia, đầu tàu kinh tế của đất nước, đặc biệt là nơi triển khai những cơ chế mới. Trong đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM chọn Nasdaq để hợp tác, đồng hành, bởi Nasdaq là sàn chứng khoán hàng đầu thế giới với công nghệ tiên tiến.

Theo ông Nguyễn Văn Được, sau khi ký MOU, hai bên sẽ còn rất nhiều việc phải làm, nỗ lực để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM có thể đi vào hoạt động vào năm 2026.

Phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chứng kiến lễ ký kết MOU giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York.

Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính - đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Đây được xem là bước khởi đầu chiến lược trong tiến trình kết nối học thuật - chính sách - thực tiễn toàn cầu mà TP.HCM đang theo đuổi.

Ông Lee Tian, Giám đốc điều hành Viện Tài chính New York, nhận định TP.HCM là một trong những thành phố phát triển vượt bậc và nhanh nhất tại Đông Nam Á. Ông cũng lưu ý để xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế hiệu quả, phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Do đó, thành phố cần quan tâm tới giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định nền tảng cốt lõi của mọi Trung tâm Tài chính Quốc tế vẫn là con người, do đó thành phố có nhu cầu xây dựng một đội ngũ nhân lực tài chính đạt chuẩn quốc tế, am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước nhưng cũng đủ năng lực để hoạt động hiệu quả trong môi trường toàn cầu.

Chính vì vậy, ông tin tưởng sự hợp tác giữa hai bên mang ý nghĩa rất quan trọng. Viện sẽ cùng thành phố đặt viên gạch đầu tiên cho nền móng Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Đại học Kinh tế TP.HCM hợp tác với Viện Tài chính New York để đào tạo nhân lực. Ảnh: UBND TP.HCM.

Đáng chú ý, trong buổi làm việc với ông Jake Siewert, Giám đốc toàn cầu phụ trách chính sách công và rủi ro chính trị của Tập đoàn Warburg Pincus, Chủ tịch TP.HCM cũng được biết "ông lớn" Mỹ này mong muốn đóng góp vào việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.

Theo ông Jake Siewert, Warburg Pincus đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2013 và đến nay nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân toàn cầu lớn nhất, năng động nhất tại Việt Nam, với khoảng 2 tỷ USD .

Ông nhấn mạnh 3 điều quan trọng khiến tập đoàn tự tin đầu tư vào Việt Nam là chính sách ổn định, văn hóa kinh doanh năng động, Chính phủ cởi mở, đáp ứng các nhu cầu của nhà đầu tư. Hiện, tập đoàn đang hướng tới bước tiếp theo trong phát triển trung tâm dữ liệu mà đối tác là Tập đoàn Becamex cũng đang rất quan tâm.

Chủ tịch Được đề nghị tập đoàn phát huy hơn nữa truyền thống hợp tác giữa Warburg Pincus và Becamex về lĩnh vực khu công nghiệp, đồng thời gợi mở tập đoàn quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư, kết nối các nhà đầu tư, góp phần xây dựng siêu đô thị TP.HCM.

Trước đó, tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 15/10, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - cho biết thành phố rất quyết tâm và đã triển khai các bước cần thiết ban đầu.

Hiện nay, TP.HCM đã xác định khu vực sẽ hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Đến nay, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, đăng ký tham gia.