TP.HCM hợp tác cùng sàn Nasdaq xây dựng trung tâm tài chính

Sở Tài chính TP.HCM và Nasdaq vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thống nhất phối hợp trong đào tạo, tăng cường trao đổi chuyên môn, hỗ trợ công nghệ và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Nasdaq và TP.HCM cũng sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế. Ảnh: S.T.

Ngày 17/10, Sở Tài chính TP.HCM và sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Theo nội dung MOU, hai bên thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực chính. Cụ thể, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế.

Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ TP.HCM về công nghệ và dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon.

Ngoài ra, Nasdaq và TP.HCM sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế.

Hai bên cũng sẽ thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm này dự kiến họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nasdaq hiện là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai tại Mỹ, chỉ sau Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), đồng thời là sàn điện tử đầu tiên trên thế giới - nơi niêm yết cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla hay Intel...

Việc hợp tác với Nasdaq được kỳ vọng sẽ giúp TP.HCM nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế, qua đó thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nghị quyết về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ 1/9. Theo đó, trung tâm tài chính quốc tế sẽ đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh của từng địa phương.

Tại TP.HCM, trung tâm tài chính sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, ngân hàng, thị trường tiền tệ, cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, cũng như thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới...

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM có tổng diện tích 793 ha, gồm 20 ha tại phường Bến Thành, 146 ha tại phường Sài Gòn, 563 ha khu Thủ Thiêm và 64 ha sông Sài Gòn. Chính phủ đặt mục tiêu trung tâm đi vào vận hành từ năm 2025 và hoàn thành trong 5 năm.

Trước lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp ông Robert H. McCooey, Phó chủ tịch Nasdaq. Ông Được cho biết thành phố đang đẩy nhanh quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với kỳ vọng hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại và chuyên sâu.

Do đó, TP tin tưởng Nasdaq sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ TP.HCM xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Đáp lại, ông McCooey cho hay Nasdaq là nơi niêm yết 4.000 công ty với mức vốn hóa thị trường khoảng 15.400 tỷ USD và hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp.

Trên cơ sở này, đại diện Nasdaq khẳng định các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq sẽ hỗ trợ phát triển trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, hướng đến hình thành và phát triển hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại, không chỉ cho Việt Nam mà còn hướng đến Đông Nam Á và thế giới.