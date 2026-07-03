Quảng Ninh cấm biển, Cô Tô tạm dừng tham quan đảo vì bão Maysak

Trước diễn biến của cơn bão Maysak, Quảng Ninh cấm biển, Hải Phòng khuyến cáo du khách điều chỉnh lịch trình, không tắm biển, chèo SUP hay tham gia các hoạt động trên biển.

Du khách quốc tế đi thuyền trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 3/7, tâm bão số 1 (cơn bão Maysak) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Nam. Bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11 và di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 7 km/h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 giờ tới, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ, gồm các đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, sẽ chịu ảnh hưởng của bão.

Trước diễn biến này, Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy hoạt động lưu trú nghỉ đêm, tham quan tối trên vịnh từ 12h ngày 3/7. Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh căn cứ diễn biến thời tiết, quyết định việc cấp phép cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động.

Đường đi của cơn bão số 1 (bão Maysak) lúc 13h ngày 3/7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Từ 17h ngày 3/7, toàn bộ tàu thuyền phải tạm dừng rời cảng, bến để tránh bão. Riêng các tàu du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long và tàu chạy các tuyến đảo được yêu cầu đưa toàn bộ hành khách vào bờ trước 17h cùng ngày.

Cảng vụ yêu cầu các chủ tàu khẩn trương đưa phương tiện đến nơi tránh trú bão theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, hoàn thành trước 7h ngày 4/7.

Tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát hoạt động tàu du lịch trên các vịnh và khu vực ven biển; hướng dẫn chủ phương tiện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trước, trong và sau bão, phòng ngừa dông lốc, gió mạnh và các tình huống bất thường.

Quảng Ninh chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tại khu vực ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế biển; rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Tàu thuyền hoạt động trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Tại Cô Tô, UBND đặc khu tạm dừng các hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí dưới nước và tham quan các đảo trên địa bàn đặc khu từ 14h ngày 3/7. Địa phương đề nghị người dân, du khách, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch và chủ phương tiện chủ động điều chỉnh lịch trình; thường xuyên theo dõi các thông báo chính thức của cơ quan chức năng.

Du khách có kế hoạch ra đảo dịp cuối tuần được khuyến nghị chủ động liên hệ cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển hoặc doanh nghiệp lữ hành để cập nhật lịch tàu, điều chỉnh hoặc hoãn chuyến đi khi cần thiết.

Những người đang lưu trú tại Cô Tô được khuyến cáo không đến bãi biển, cầu cảng, kè biển, bãi đá hoặc khu vực có sóng lớn; không tham gia các hoạt động như tắm biển, tham quan đảo nhỏ, chèo SUP, kayak, mô tô nước, canô, câu mực đêm và các hoạt động vui chơi dưới nước khi thời tiết không bảo đảm an toàn.

Chính quyền Cô Tô cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch rà soát số lượng khách đang lưu trú và khách đã đặt dịch vụ; chủ động hỗ trợ đổi lịch, bảo lưu dịch vụ nhằm hạn chế thiệt hại và tránh phát sinh tranh chấp do ảnh hưởng của thiên tai. Các đơn vị không được lợi dụng tình hình mưa bão để tăng giá, ép khách hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.

Đồn Biên phòng Thanh Lân kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bão số 1, trưa 3/7. Ảnh: UBND Đặc khu Cô Tô.

Tại Hải Phòng, chính quyền yêu cầu tăng cường thông tin tới du khách và các cơ sở lưu trú, đồng thời không để người dân và du khách đến các khu vực ven biển trong thời gian bão ảnh hưởng.

Trên đảo Cát Bà, UBND đặc khu Cát Hải giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thống kê số lượng khách đang lưu trú, thường xuyên cập nhật tình hình để sẵn sàng hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho du khách. Cát Bà hiện là một trong những điểm đến thu hút khách nhất miền Bắc. 6 tháng đầu năm, nơi đây đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, tăng 21,27% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ xuất hiện gió cấp 4, cấp 5 trong sáng nay. Các lực lượng chức năng kiểm đếm tàu thuyền hoạt động quanh vùng biển, tăng cường công tác phối hợp hiệp đồng, kết nối liên lạc, kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi chủ động cập nhật thông tin về cơn bão và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Nhân viên đường sắt Trung Quốc làm nhiệm vụ bên ngoài đoàn tàu liên vận quốc tế Nam Ninh - Hà Nội tại ga Nam Ninh, Quảng Tây, ngày 25/5/2025. Ảnh: Xinhua.

Không chỉ các hoạt động du lịch biển bị ảnh hưởng, giao thông đường sắt quốc tế cũng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm dừng khai thác các chuyến tàu khách liên vận quốc tế giữa ga Gia Lâm (Hà Nội) và Nam Ninh (Trung Quốc) để bảo đảm an toàn.

Theo đó, tàu T8701/MR2 (Nam Ninh - Gia Lâm) tạm dừng từ ngày 2-5/7, còn tàu MR1/T8702 (Gia Lâm - Nam Ninh) tạm dừng từ ngày 3-6/7. Hành khách đã mua vé được khuyến cáo chủ động theo dõi thông báo của ngành đường sắt và liên hệ nơi mua vé để được hỗ trợ đổi hoặc trả vé theo quy định.