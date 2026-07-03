Bão Maysak xuất hiện, du khách nên hoãn trekking, tắm biển

Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong năm. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách không ra biển, trekking và cắm trại ven suối.

Du khách TP.HCM "đội mưa" tham quan, check-in tại Phú Quốc, 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h ngày 3/7, tâm bão Maysak - cơn bão đầu tiên trong năm nay - cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam. Bão có sức gió mạnh nhất 74 km/h (cấp 8), giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h.

Từ ngày 3-5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bộ có nơi trên 350 mm. Các điểm đến ven biển, hải đảo và vùng núi phía Bắc đối mặt nguy cơ dông lốc, sóng lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo du khách theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trước và trong chuyến đi để chủ động điều chỉnh lịch trình. Du khách không nên ra biển, lên tàu, cano, chèo SUP hoặc tắm biển khi có cảnh báo dông, gió mạnh và sóng lớn.

Tại khu vực miền núi, Cục khuyến cáo người dân không vào thác nước, khe suối, cắm trại ven sông, suối hoặc trekking khi có dự báo mưa lớn, thời tiết xấu. Khoảng thời gian sau mưa lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, không phù hợp cho hoạt động leo núi. Du khách không nên tự ý khám phá các cung đường trekking tự phát hoặc đi một mình vì dễ mất phương hướng và gặp nạn.

Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước giờ bão Wipha đổ bộ tháng 7/2025. Ảnh: Đinh Hà, Việt Linh.

Người tham gia giao thông tuyệt đối không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn hoặc các đoạn đường bị ngập nước. Theo cơ quan chức năng, chỉ cần mực nước chênh lệch vài chục centimet cũng có thể khiến phương tiện mất lái và bị dòng nước cuốn trôi, kể cả xe có trọng tải lớn.

Du khách cũng được khuyến cáo luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban quản lý khu du lịch. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai hướng dẫn du khách 5 bước cần thực hiện nếu không may gặp sự cố:

Giữ bình tĩnh: Nhanh chóng đánh giá mối nguy hiểm lớn nhất (nước lũ, sạt lở, giông sét) để có quyết định an toàn.

Nhanh chóng đánh giá mối nguy hiểm lớn nhất (nước lũ, sạt lở, giông sét) để có quyết định an toàn. Tìm chỗ trú ẩn an toàn : Tránh xa các mép vực, vách núi taluy có nguy cơ sạt lở, không dựng trại dưới lòng khe suối hoặc gốc cây lớn đề phòng lốc sét.

: Tránh xa các mép vực, vách núi taluy có nguy cơ sạt lở, không dựng trại dưới lòng khe suối hoặc gốc cây lớn đề phòng lốc sét. Gọi cứu hộ khẩn cấp : Gọi 112 hoặc chính quyền địa phương; bật GPS để chia sẻ vị trí. Nếu mất sóng, sử dụng còi, đèn pin hoặc áo màu sáng làm tín hiệu.

: Gọi 112 hoặc chính quyền địa phương; bật GPS để chia sẻ vị trí. Nếu mất sóng, sử dụng còi, đèn pin hoặc áo màu sáng làm tín hiệu. Bảo toàn sức khỏe: Giữ cơ thể khô, ấm, sử dụng thực phẩm dự trữ hợp lý và luôn ở cùng các thành viên trong đoàn.

Giữ cơ thể khô, ấm, sử dụng thực phẩm dự trữ hợp lý và luôn ở cùng các thành viên trong đoàn. Rời nơi trú ẩn: Chỉ rời đi khi đã an toàn hoặc có hướng dẫn từ lực lượng chức năng. Không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.

"Hoãn một chuyến đi hoặc thay đổi lịch trình luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đối mặt với những hậu quả do thiên tai gây ra. Chỉ một quyết định chủ quan cũng có thể dẫn đến những mất mát không thể bù đắp", đơn vị nhấn mạnh.

Nhiều tai nạn nghiêm trọng những năm gần đây xảy ra khi thời tiết chuyển biến nguy hiểm. Tháng 5, một xe chở gần 20 giáo viên và học sinh tham quan khu di tích Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) bị nước lũ cuốn khi cố vượt đoạn đường ngập trên Quốc lộ 4A. Năm 2025, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long khiến 39 người thiệt mạng sau khi gặp dông lốc và gió giật mạnh.

Ngư dân Hạ Long chằng néo tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó bão Wipha Sáng 21/7, hàng trăm ngư dân tại cảng Cái Xà Cong (Quảng Ninh) đã neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời gia cố và chằng néo tài sản, sẵn sàng ứng phó với bão Wipha.