Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Bão Maysak xuất hiện, du khách nên hoãn trekking, tắm biển

  • Thứ sáu, 3/7/2026 08:59 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong năm. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách không ra biển, trekking và cắm trại ven suối.

bao, Maysak anh 1

Du khách TP.HCM "đội mưa" tham quan, check-in tại Phú Quốc, 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h ngày 3/7, tâm bão Maysak - cơn bão đầu tiên trong năm nay - cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía Nam Đông Nam. Bão có sức gió mạnh nhất 74 km/h (cấp 8), giật cấp 10 và đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 5 km/h.

Từ ngày 3-5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, riêng Đông Bắc Bộ có nơi trên 350 mm. Các điểm đến ven biển, hải đảo và vùng núi phía Bắc đối mặt nguy cơ dông lốc, sóng lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) khuyến cáo du khách theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trước và trong chuyến đi để chủ động điều chỉnh lịch trình. Du khách không nên ra biển, lên tàu, cano, chèo SUP hoặc tắm biển khi có cảnh báo dông, gió mạnh và sóng lớn.

Tại khu vực miền núi, Cục khuyến cáo người dân không vào thác nước, khe suối, cắm trại ven sông, suối hoặc trekking khi có dự báo mưa lớn, thời tiết xấu. Khoảng thời gian sau mưa lớn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, không phù hợp cho hoạt động leo núi. Du khách không nên tự ý khám phá các cung đường trekking tự phát hoặc đi một mình vì dễ mất phương hướng và gặp nạn.

bao, Maysak anh 2

Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước giờ bão Wipha đổ bộ tháng 7/2025. Ảnh: Đinh Hà, Việt Linh.

Người tham gia giao thông tuyệt đối không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn hoặc các đoạn đường bị ngập nước. Theo cơ quan chức năng, chỉ cần mực nước chênh lệch vài chục centimet cũng có thể khiến phương tiện mất lái và bị dòng nước cuốn trôi, kể cả xe có trọng tải lớn.

Du khách cũng được khuyến cáo luôn tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và ban quản lý khu du lịch. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai hướng dẫn du khách 5 bước cần thực hiện nếu không may gặp sự cố:

  • Giữ bình tĩnh: Nhanh chóng đánh giá mối nguy hiểm lớn nhất (nước lũ, sạt lở, giông sét) để có quyết định an toàn.
  • Tìm chỗ trú ẩn an toàn: Tránh xa các mép vực, vách núi taluy có nguy cơ sạt lở, không dựng trại dưới lòng khe suối hoặc gốc cây lớn đề phòng lốc sét.
  • Gọi cứu hộ khẩn cấp: Gọi 112 hoặc chính quyền địa phương; bật GPS để chia sẻ vị trí. Nếu mất sóng, sử dụng còi, đèn pin hoặc áo màu sáng làm tín hiệu.
  • Bảo toàn sức khỏe: Giữ cơ thể khô, ấm, sử dụng thực phẩm dự trữ hợp lý và luôn ở cùng các thành viên trong đoàn.
  • Rời nơi trú ẩn: Chỉ rời đi khi đã an toàn hoặc có hướng dẫn từ lực lượng chức năng. Không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.

"Hoãn một chuyến đi hoặc thay đổi lịch trình luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc phải đối mặt với những hậu quả do thiên tai gây ra. Chỉ một quyết định chủ quan cũng có thể dẫn đến những mất mát không thể bù đắp", đơn vị nhấn mạnh.

Nhiều tai nạn nghiêm trọng những năm gần đây xảy ra khi thời tiết chuyển biến nguy hiểm. Tháng 5, một xe chở gần 20 giáo viên và học sinh tham quan khu di tích Pác Bó (tỉnh Cao Bằng) bị nước lũ cuốn khi cố vượt đoạn đường ngập trên Quốc lộ 4A. Năm 2025, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long khiến 39 người thiệt mạng sau khi gặp dông lốc và gió giật mạnh.

Ngư dân Hạ Long chằng néo tàu thuyền, sẵn sàng ứng phó bão Wipha Sáng 21/7, hàng trăm ngư dân tại cảng Cái Xà Cong (Quảng Ninh) đã neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, đồng thời gia cố và chằng néo tài sản, sẵn sàng ứng phó với bão Wipha.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Biển Đông đón bão số 1 giật cấp 10, hướng về vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Bão số 1 Maysak mạnh cấp 8, giật cấp 10 đã hình thành trên Biển Đông, dự báo trong 48 giờ tới, bão trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng.

2 giờ trước

Đêm mai bão số 1 vào vịnh Bắc Bộ, dự báo mưa rất lớn

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo mạnh lên thành bão số 1 trong đêm nay hoặc sáng mai, sau đó đi vào vịnh Bắc Bộ. Từ đêm 3/7 đến ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa.

17 giờ trước

Tại sao bão 'bỏ qua' Phú Quốc?

Nằm giữa vịnh Thái Lan, Phú Quốc gần như đứng ngoài "bản đồ bão" của Việt Nam. Vị trí địa lý độc đáo và quy luật gió mùa tạo cho đảo ngọc lợi thế hiếm có, lý tưởng du lịch quanh năm.

13:01 16/12/2025

Châu Sa

bão Maysak bão cơn bão số 1 cơn bão cơn bão Maysak bão Maysak Maysak cơn bão đầu tiên trekking tắm biển du lịch kế hoạch du lịch hoãn du lịch cảnh báo du lịch du lịch mùa bão lật tàu Vịnh Xanh tàu Vịnh Xanh vịnh Hạ Long Hạ Long Quảng Ninh Hải Phòng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý