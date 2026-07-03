Cảnh báo 'hợp đồng kỳ nghỉ' sau khi loạt giám đốc, nhân viên bị bắt

Cục Du lịch Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp không quảng cáo sai sự thật, không cam kết quyền lợi vượt khả năng thực hiện đối với các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ", "hợp đồng kỳ nghỉ".

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh, tư vấn viên Công ty Holidays Việt Nam, bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VTV.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, lưu trú về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch.

Theo đơn vị, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi này có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm du lịch hè. Một trong số đó là biến tướng mô hình "hợp đồng kỳ nghỉ".

Đối với các sản phẩm "nghỉ dưỡng dài hạn", "thẻ du lịch", "sở hữu kỳ nghỉ" hoặc các sản phẩm tương tự, Cục yêu cầu các công ty, doanh nghiệp lữ hành giới thiệu, quảng bá, tư vấn và giao kết hợp đồng phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; không cam kết các quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho khách hàng.

Công an Hà Nội làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Thời gian qua, nhiều đường dây lừa đảo thông qua các "hợp đồng kỳ nghỉ" đã bị cơ quan công an triệt phá.

Tại Hà Nội, 248 bị can trong 25 vụ án liên quan hành vi lừa bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan các hành vi phạm tội khoảng 2.700 tỷ đồng . Trong đó, 27 công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng với khách hàng.

Theo Công an Hà Nội, trong giai đoạn 2023-2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty để bán và môi giới sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ. Nhóm này chủ yếu nhắm đến người cao tuổi, sử dụng chiêu thức tặng quà, voucher du lịch miễn phí để mời tham dự sự kiện rồi thuyết phục ký các hợp đồng trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng, nhân viên tiếp tục cam kết bằng miệng sẽ hỗ trợ chuyển nhượng với giá cao. Tuy nhiên, thực tế không có trường hợp nào chuyển nhượng thành công. Khi khách hàng khiếu nại, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện pháp luật hoặc thành lập doanh nghiệp mới nhằm né tránh trách nhiệm.

Các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ của công ty Ravi, một trong 27 doanh nghiệp liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ". Ảnh: Công an cung cấp.

Tại TP.HCM, Công an thành phố cho biết gần 200 giám đốc và nhân viên các công ty du lịch bị cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo thông qua "hợp đồng kỳ nghỉ", với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng .

"Sở hữu kỳ nghỉ" (timeshare) là mô hình cho phép khách hàng thanh toán một lần để được sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng tại các khu resort trong nhiều năm. Nhiều đơn vị còn quảng bá sản phẩm có thể cho thuê, chuyển nhượng hoặc gia tăng giá trị theo thời gian.

Mô hình này xuất hiện tại châu Âu từ những năm 1960 với mục tiêu giúp giảm chi phí cho các kỳ nghỉ dài hạn trước khi phát triển ra nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, sản phẩm bắt đầu được giới thiệu khoảng 10 năm trở lại đây và phát triển mạnh sau đại dịch Covid-19.