Bão số 1 giật cấp 11 hướng vào đất liền Quảng Ninh, Bắc Bộ đối mặt ngập lụt

Lúc 10h ngày 3/7, bão số 1 Maysak mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, dự báo hướng vào đất liền vùng ven biển Quảng Ninh, miền Bắc nguy cơ mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi.

Lúc 10h hôm nay 3/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak ở vào khoảng 17.5 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Nam với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Tin mới nhất bão số 1 Maysak

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h. So với cường độ cấp 8, giật cấp 10 sáng nay, bão số 1 có xu hướng mạnh thêm.

Vị trí tâm bão số 1 Maysak lúc 10h ngày 3/7. Nguồn: NCHMF.

Đến khoảng 7h ngày 4/7, bão số 1 Maysak trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 7h ngày 5/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak trên đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh. Bão duy trì hướng di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Dự báo 7h ngày 6/7, bão số 1 Maysak trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp

Tin mưa lớn diện rộng và cảnh bão lũ trên các sông ở miền Bắc

Tác động của bão số 1, từ đêm nay đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Cụ thể, từ đêm 3/7 đến đêm 4/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày và đêm 5/7, mưa lớn còn xảy ra ở Đông Bắc Bộ. Trời mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 30-60mm, trong đó, khu Đông Bắc 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Miền Bắc nguy cơ mưa lũ, ngập lụt. Ảnh minh hoạ: Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/7, Nghệ An đến Đắk Lắk mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo một đợt lũ có thể xảy ra trên các sông ở Bắc Bộ. Theo đó, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ ngày mai 4/7 đến ngày 7/7, trên các sông ở Đông Bắc Bộ nguy cơ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1.