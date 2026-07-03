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Xã hội

Bão số 1 ảnh hưởng Hà Nội thế nào?

  • Thứ sáu, 3/7/2026 09:59 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Hà Nội không nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mạnh nhưng có thể hứng chịu mưa lớn trong hai ngày 4 - 5/7, với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

9h sáng nay (3/7), tâm bão số 1 (Maysak) cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía nam với sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

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Dự báo Hà Nội có thể đón mưa vừa, mưa to do bão số 1.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão chuyển hướng bắc tây bắc, di chuyển chậm khoảng 10-15km/h, vượt qua đảo Hải Nam Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7h sáng mai (4/7), bão trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía đông nam với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong đêm 4/7 và sáng 5/7, bão sẽ đổ bộ đất liền trên khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của bão, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4/7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-3, nước dâng do bão khoảng 0,3-0,5m.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ mưa từ 150-250mm, cục bộ trên 350mm.

Tại Hà Nội, theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Bộ, trong hai ngày 4-5/7 sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Trong đó mưa lớn nhất tập trung ở khu vực phía bắc thành phố, cũng là khu vực gần nhất với vùng ảnh hưởng của bão. Lượng mưa trong hai ngày tại đây từ 30-50mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực trung tâm và phía tây, phía nam thành phố mưa ít hơn với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại Hà Nội do mưa bão.

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https://tienphong.vn/bao-so-1-anh-huong-den-ha-noi-nhu-the-nao-post1856506.tpo

Theo Nguyễn Hoài/Tiền Phong

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