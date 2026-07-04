Hết cảnh chặt chém, cân gian hải sản tại Mũi Né

UBND phường Mũi Né đưa vào hoạt động tổ phản ứng nhanh du lịch, quyết dẹp nạn chặt chém, gian lận và chèo kéo khách du lịch để giữ hình ảnh thân thiện cho điểm đến.

Ngư dân kéo thuyền đánh bắt tại Mũi Né vào tháng 3/2025.

Ngày 4/7, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) cho biết vừa ban hành quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh về lĩnh vực du lịch do Trưởng Công an phường làm tổ trưởng và tổ tự quản tại bờ kè làng chài Mũi Né.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các địa danh du lịch nổi tiếng vẫn xảy ra nhiều vấn đề gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và hình ảnh điểm đến.

Hai tổ công tác này có nhiệm vụ tiếp nhận kịp thời, kiểm tra, xử lý các phản ánh của người dân và du khách về tình trạng chặt chém, mua bán gian lận, chèo kéo, trộm cắp tài sản, sự cố liên quan đến du khách, chất lượng dịch vụ du lịch không bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Khu vực bờ kè làng chài Mũi Né buôn bán hải sản tấp nập.

Phía Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị cũng phối hợp với Công an phường mời các hộ buôn bán khu vực làng chài Mũi Né cùng cam kết không cân gian khi bán hải sản, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Tại đây cũng bố trí tổ tự quản túc trực và lắp cân đối chứng.

"Địa phương quyết tâm lập lại trật tự, đưa hình ảnh Mũi Né và khu vực làng chài trở nên thân thiện, sạch đẹp hơn với du khách", ông Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp như công khai đường dây nóng, lắp đặt các bảng nội quy, cải tạo cảnh quan, xây dựng các điểm check-in và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Mũi Né.

Song song đó, phường Mũi Né cũng đang xây dựng kế hoạch chỉnh trang khu vực làng chài, tránh tình trạng các quán bán hải sản lấn chiếm bãi biển.

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết của du khách về việc gian lận khi mua hải sản tại làng chài Mũi Né. Chính quyền địa phương đã nhiều lần xử phạt.

Ngày 23/6 vừa qua, Thường trực UBND phường Mũi Né đã tổ chức họp với các phòng, đơn vị liên quan để triển khai giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại khu vực làng chài.

Sau sáp nhập, hướng đến việc thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, phường Mũi Né mạnh tay dẹp các vấn nạn du lịch để tạo môi trường vui chơi và kinh doanh văn minh, an toàn.

Bãi biển Mũi Né nhìn từ trên cao.

Mũi Né là một mũi biển du lịch nổi tiếng của Bình Thuận (cũ). Năm 2018, nơi đây được công nhận là khu du lịch quốc gia.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng với bãi biển xanh trải dài, đồi cát đẹp, mà còn nổi tiếng với nhiều khu di tích lịch sử và nền văn hoá Chăm Pa giàu bản sắc.

Hồi tháng 4, Booking.com đã công bố Mũi Né xếp thứ 9/10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất nửa đầu năm 2026, tăng một bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Mũi Né cũng đứng thứ 8 trong 10 điểm đến Việt Nam được du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều nhất.