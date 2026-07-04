G-Dragon làm gì khi trở thành Đại sứ Di sản Thế giới?

Sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tại Busan, G-Dragon sẽ tham gia nhiều chiến dịch nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản.

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội vào đêm nhạc tối 21/6/2025. Ảnh: Fansite.

Theo Chosun, ca sĩ G-Dragon (tên thật Kwon Ji-yong) vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cho Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, sự kiện sẽ diễn ra tại Busan từ ngày 19/7. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai kỳ họp của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO.

Trong vai trò mới, G-Dragon sẽ tham gia các video quảng bá chính thức cùng nhiều hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa thông điệp "Hòa bình thông qua văn hóa và sự chung tay của cộng đồng" đến công chúng trong và ngoài Hàn Quốc.

Bên cạnh vai trò đại sứ, JUSPEACE Foundation (quỹ cộng đồng do G-Dragon sáng lập) cũng sẽ phối hợp với UNESCO triển khai chiến dịch toàn cầu "Heritage in Peace" trong tháng này nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ các Di sản Thế giới.

Khung cảnh chùa Beomeo tại Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Chiến dịch khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các thành phố vào công tác bảo tồn di sản, thay vì chỉ dựa vào các quốc gia hay tổ chức quốc tế. Hoạt động đầu tiên sẽ được triển khai tại Busan thông qua Chiến dịch Thành phố Quỹ Di sản Thế giới (World Heritage Fund City Campaign).

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển vào Quỹ Di sản Thế giới của UNESCO để hỗ trợ bảo vệ các di sản đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, biến đổi khí hậu và thiên tai.

Theo Cơ quan Di sản Hàn Quốc (Korea Heritage Service), G-Dragon được lựa chọn nhờ sức ảnh hưởng toàn cầu không chỉ trong lĩnh vực K-pop mà còn ở văn hóa và nghệ thuật. Cơ quan này cho rằng anh là gương mặt phù hợp để quảng bá giá trị của Di sản Thế giới tới công chúng trong nước và quốc tế.

Một lý do khác dựa trên những hoạt động vì cộng đồng của nam ca sĩ. Năm ngoái, G-Dragon thành lập JUSPEACE Foundation bằng khoản tiền thu được từ bản quyền các tác phẩm âm nhạc và hiện giữ vai trò Chủ tịch danh dự. Quỹ tập trung triển khai các dự án vì cộng đồng như hỗ trợ phục hồi tâm lý cho lính cứu hỏa, chăm sóc sức khỏe tinh thần và hỗ trợ thế hệ trẻ.

Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết triết lý của quỹ - "Những đóng góp nhỏ có thể thay đổi thế giới và tạo nên hòa bình" - phù hợp với các giá trị mà UNESCO theo đuổi về hợp tác quốc tế và hòa bình.

G-Dragon trên sân khấu concert ở Hưng Yên hồi tháng 11/2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Đại diện G-Dragon chia sẻ việc được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá cho kỳ họp UNESCO đầu tiên tổ chức tại Hàn Quốc là một vinh dự lớn. Theo nam ca sĩ, Di sản Thế giới là tài sản chung của nhân loại và cần được gìn giữ bằng sự đồng lòng của nhiều người. Anh hy vọng có thể truyền tải thông điệp về hòa bình để công chúng cùng đồng cảm và hành động.

Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO sẽ diễn ra tại Busan từ ngày 19/7. Đây là cơ quan ra quyết định cao nhất của UNESCO về Di sản Thế giới, nơi xem xét các đề cử di sản mới cũng như thảo luận các kế hoạch bảo tồn trên phạm vi toàn cầu.