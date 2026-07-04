Khẩn cấp cảnh báo nguy cơ đá lăn trên núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen phát cảnh báo khẩn về nguy cơ đá lăn trên một tuyến leo núi, đồng thời khuyến cáo du khách không tự ý thay đổi lộ trình.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen, ngày 27/2. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Tối ngày 3/7, Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) phát cảnh báo khẩn về nguy cơ đá lăn trên tuyến đường mòn từ đỉnh núi xuống khu vực Chùa Bà, đồng thời đề nghị du khách tuyệt đối không di chuyển trên tuyến này để đảm bảo an toàn.

Theo BQL, đơn vị vừa tiếp nhận phản ánh về tình huống đá từ sườn núi lăn xuống lối đi, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng cho những người đang di chuyển phía dưới. Khu vực này có địa hình dốc, nhiều đá rời. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến đá lăn với tốc độ cao, rất khó phát hiện và né tránh.

Trước nguy cơ mất an toàn, BQL cho biết không khuyến khích và cũng không cho phép du khách sử dụng tuyến đường mòn từ đỉnh núi xuống Chùa Bà để leo lên hoặc xuống núi.

Khung cảnh mây bao phủ trên đỉnh núi Bà Đen được ghi lại lúc 5h50 ngày 1/7. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Thay vào đó, những người có nhu cầu trải nghiệm leo núi được khuyến nghị chỉ nên lựa chọn tuyến đường Cột Điện - cung đường được nhiều người sử dụng, thuận lợi hơn cho công tác quản lý, cứu hộ và hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

BQL cũng đề nghị du khách không tự ý đi vào các lối mòn hoặc các tuyến leo núi ngoài tuyến Cột Điện, đồng thời không đùa giỡn, xô đẩy hay có hành vi làm đá lăn từ trên cao.

Nếu phát hiện sự cố hoặc hành vi gây mất an toàn, du khách cần thông báo ngay cho lực lượng chức năng hoặc Ban Quản lý để kịp thời xử lý.

Nhóm du khách (áo trắng) tự ý đổi lộ trình dẫn đến lạc đường, được Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen đưa xuống núi an toàn, ngày 23/1. Ảnh: BQL Khu du lịch núi Bà Đen.

Đây không phải lần đầu BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đưa ra cảnh báo đối với hoạt động leo núi.

Trước đó, vào tháng 4, đơn vị từng khuyến cáo du khách hạn chế leo núi trong mùa mưa do nguy cơ trơn trượt, sạt lở và thời tiết thay đổi thất thường. BQL cũng lưu ý người leo núi cần tuân thủ đúng lộ trình được hướng dẫn, không tự ý thay đổi cung đường hoặc đi vào các khu vực ngoài phạm vi cho phép để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Theo BQL, việc lựa chọn đúng tuyến leo núi không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho du khách mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận, hỗ trợ nhanh chóng khi xảy ra sự cố. Đơn vị khuyến cáo mỗi du khách cần nâng cao ý thức, tuân thủ hướng dẫn nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh tại núi Bà Đen.