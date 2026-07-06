3 lần nón lá Việt Nam xuất hiện trên khán đài World Cup 2026

Rạng sáng 18/6 (giờ Hà Nội), trên sân vận động NRG (Mỹ), trong trận ra quân của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, streamer IShowSpeed gây chú ý khi cầm chiếc nón lá vẽ chân dung Cristiano Ronaldo . Sau khi nhận món quà từ nhóm cổ động viên Việt Nam trên khán đài, anh giới thiệu với hàng triệu người theo dõi: "Đây là chiếc nón đến từ Việt Nam". Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Người tặng chiếc nón lá cho IShowSpeed là Ngô Trường Định , một cổ động viên đến từ Đà Nẵng. Anh sang Mỹ từ ngày 12/6 để theo dõi World Cup 2026. Trước chuyến đi, Định chi hơn 7 triệu đồng thuê họa sĩ vẽ 7-8 chiếc nón lá in hình các ngôi sao bóng đá như: Messi, Neymar, Bruno Fernandes, Casemiro và Cristiano Ronaldo.

Trường Định có niềm đam mê đặc biệt với du lịch bóng đá và thường xuyên theo dõi các giải đấu lớn trên thế giới. Hành trình của anh bắt đầu từ Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), tiếp nối bằng World Cup 2018 ở Nga, World Cup 2022 tại Qatar và World Cup 2026 tại Mỹ. Trong nhiều trận đấu quốc tế trước đây, anh cũng từng xuất hiện trên khán đài với những chiếc nón lá Việt Nam, như một cách quảng bá hình ảnh đất nước tới bạn bè thế giới.

Trong trận Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan 5-0 ở lượt hai bảng K World Cup 2026 trên sân Houston, bang Texas (Mỹ), rạng sáng 24/6 (giờ Hà Nội), cổ động viên Việt Nam đã gặp Darren Watkins Sr., bố của streamer IShowSpeed. Anh nhờ ông chuyển giúp chiếc nón lá thứ 2 vẽ chân dung Cristiano Ronaldo tới tận tay streamer nổi tiếng thế giới.

Chiếc nón sau đó được chuyển đến tay IShowSpeed, đưa hình ảnh nón lá Việt Nam thêm một lần xuất hiện trên sóng livestream của YouTuber sở hữu hơn 56 triệu người theo dõi.

Trong trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha gặp Croatia trên sân SoFi (Mỹ), rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội), hình ảnh nón lá Việt Nam lần thứ 3 xuất hiện trên khán đài khi các cổ động viên mang theo để cổ vũ.

Anh Định cho biết đã cùng họa sĩ lên ý tưởng, thiết kế rồi mang những chiếc nón lá vẽ hình các cầu thủ nổi tiếng sang Mỹ. Anh mong muốn vừa cổ vũ các trận đấu, vừa giao lưu với người hâm mộ từ nhiều quốc gia. Theo anh, những chiếc nón lá thu hút sự chú ý của các cổ động viên quốc tế, nhiều người chủ động đến trò chuyện và tìm hiểu về Việt Nam.

Họa sĩ Nguyễn Quang Trung, 32 tuổi, sống tại Đà Nẵng (ngoài cùng bên trái), là người thực hiện những chiếc nón lá. Toàn bộ số nón được hoàn thiện trong 6 ngày để kịp trước khi nhóm cổ động viên lên đường sang Mỹ. Quá trình thực hiện gồm các công đoạn chọn nón chất lượng, phác thảo, sơn nền, vẽ chân dung cầu thủ và hoàn thiện bằng các khẩu hiệu trang trí. Theo Trung, thách thức lớn nhất là bề mặt nón lá trơn, khiến việc thể hiện các chi tiết trở nên khó khăn hơn.

Ngay sau World Cup 2022, Trường Định cùng nhóm bạn bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tới Mỹ để theo dõi World Cup 2026. Phần lớn thành viên trong nhóm là người hâm mộ Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi. Định cho biết động lực lớn nhất của chuyến đi là được tận mắt chứng kiến hai thần tượng thi đấu tại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. "Đây là lần thứ 3 tôi được xem World Cup và cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo và Messi. Đó là lý do lớn nhất tôi muốn được tận mắt chứng kiến hai thần tượng thi đấu lần cuối ở sân chơi này", anh nói với Tri Thức - Znews.

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