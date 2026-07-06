Tạp chí Anh đánh giá 11 khách sạn đẹp nhất Việt Nam

Từ Côn Đảo, Phú Quốc đến Hà Nội, TP.HCM, 11 khách sạn Việt Nam vừa được Condé Nast Traveller đưa vào danh sách những nơi lưu trú tốt nhất cả nước.

Việt Nam từng ít được chú ý hơn so với các “cường quốc khách sạn” lân cận như Thái Lan hay Indonesia. Nhưng vài năm gần đây, bức tranh này đang thay đổi nhanh chóng. Theo tạp chí du lịch của Anh Condé Nast Traveller, Từ Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Nẵng đến Hà Nội, TP.HCM, những cái tên được chọn cho thấy diện mạo mới của ngành khách sạn Việt Nam đang ngày càng sang trọng, hiện đại hơn, nhưng vẫn biết kể câu chuyện bản địa.

Tạp chí trên vừa đưa 11 khách sạn và khu nghỉ dưỡng Việt Nam vào danh sách những nơi lưu trú tốt nhất tại dải đất có “đầm phá màu ngọc bích, những vịnh nhỏ bí mật và dòng Mekong hùng vĩ”.

Zannier Bãi San Hô

Địa chỉ: Bãi San Hô, Đắk Lắk.

Bãi San Hô, Đắk Lắk. Đánh giá: 9,5/10.

Zannier Bãi San Hô được Condé Nast Traveller đánh giá cao nhờ không gian nghỉ dưỡng biệt lập giữa đồi xanh, ruộng lúa và bãi biển dài. Khu nghỉ dưỡng có 73 biệt thự độc lập, lấy cảm hứng từ nhà sàn, nhà tre truyền thống của ngư dân và cộng đồng Êđê, Chăm.

Sức hút của nơi này nằm ở cách kết hợp giữa thiết kế, thiên nhiên và văn hóa địa phương. Nội thất sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như mây, tre, sợi đay, vải lanh và lụa với tông màu đất, tạo cảm giác sang trọng nhưng không phô trương. Đây là lựa chọn phù hợp với du khách thích nghỉ dưỡng chậm, yêu thiết kế và muốn tách khỏi những điểm đến quá đông đúc.

Điểm cần cân nhắc là vị trí khá biệt lập. Với những người muốn nhiều hoạt động giải trí, mua sắm hoặc khám phá đô thị, resort này có thể hơi tĩnh lặng.

Six Senses Côn Đảo

Địa chỉ: Côn Đảo, ngoài khơi phía nam Việt Nam.

Côn Đảo, ngoài khơi phía nam Việt Nam. Đánh giá: 9,6/10.

Six Senses Côn Đảo gây chú ý trước hết bởi vị trí hiếm có khi nằm giữa biển, rừng nhiệt đới và núi, trên một quần đảo giàu tài nguyên thiên nhiên của Đông Nam Á. Không gian ở đây tạo cảm giác tách biệt gần như hoàn toàn với nhịp sống đô thị, nơi du khách có thể bước vài bậc từ biệt thự xuống bãi biển.

Điểm làm nên sức hút của khu nghỉ dưỡng không chỉ là cảnh quan hoang sơ, mà còn ở triết lý nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn. Khu nghỉ dưỡng chú trọng bảo vệ hệ sinh thái biển, đặc biệt là chương trình ấp nở và thả rùa biển xanh về đại dương. Các biệt thự bằng gỗ, tre, có hồ bơi riêng và lối đi thẳng ra biển giúp trải nghiệm vừa gần thiên nhiên, vừa giữ được sự riêng tư.

Nơi này phù hợp với các cặp đôi, gia đình hoặc du khách muốn phục hồi thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, chi phí lưu trú và di chuyển thường cao, trong khi các hoạt động bên ngoài khu nghỉ dưỡng không quá sôi động.

Regent Phú Quốc

Địa chỉ: Bãi Trường, Phú Quốc.

Bãi Trường, Phú Quốc. Đánh giá: 9,3/10.

Với Regent Phu Quoc, Condé Nast Traveller không chỉ nhìn thấy một khu nghỉ dưỡng biển sang trọng, mà còn là màn trở lại đáng chú ý của thương hiệu Regent. Từng có thời kỳ hoàng kim trong thập niên 1980-1990 rồi dần mờ nhạt, Regent được hồi sinh với tham vọng mới, và khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc là một dấu mốc quan trọng.

Nằm bên Bãi Trường, điểm nghỉ gây ấn tượng bằng sự rộng rãi, riêng tư và chỉn chu trong từng chi tiết. Khu nghỉ dưỡng tập trung vào hệ thống suite và villa, nhiều căn có hồ bơi riêng, bếp riêng và không gian sinh hoạt tách biệt. Thiết kế sử dụng gỗ, đá cẩm thạch, tông kem cùng những điểm nhấn sang trọng vừa đủ.

Sức hút của resort nằm ở chuẩn nghỉ dưỡng trọn vẹn với phòng lớn, dịch vụ cá nhân hóa, nhiều nhà hàng, quầy bar, hồ bơi và tiện ích cao cấp. Điểm cần cân nhắc là Bãi Trường đang phát triển nhanh, nên nơi này không mang cảm giác biệt lập tuyệt đối như các resort ở vùng biển hoang sơ hơn.

Namia River Retreat, Hội An

Địa chỉ: đường Trần Nhân Tông, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng.

đường Trần Nhân Tông, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng. Đánh giá: 9,1/10.

Namia River Retreat không chọn biển làm lợi thế chính, mà tạo dấu ấn bằng nhịp sống bên sông. Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 10 phút đi thuyền, khu nghỉ dưỡng có 60 biệt thự, tất cả đều sở hữu hồ bơi riêng.

Điểm khác biệt của retreat này là mô hình chăm sóc sức khỏe gắn với thảo dược bản địa. Mỗi đêm lưu trú bao gồm một liệu trình 90 phút, với các lựa chọn như massage, bấm huyệt, giác hơi, tắm thảo dược, yoga, thiền hoặc đạp xe qua làng quê.

Park Hyatt Saigon

Địa chỉ: Số 2 Công trường Lam Sơn, trung tâm TP.HCM.

Số 2 Công trường Lam Sơn, trung tâm TP.HCM. Đánh giá: 9/10.

Park Hyatt Saigon là đại diện tiêu biểu cho khách sạn đô thị sang trọng. Nằm gần Nhà hát Thành phố, khách sạn mang phong cách Pháp thuộc địa, phù hợp với du khách muốn khám phá TP.HCM nhưng vẫn cần một không gian lưu trú yên tĩnh, cao cấp.

Điểm đáng chú ý ở khách sạn là sự sang trọng vừa vặn. Từ sảnh, phòng nghỉ, hồ bơi đến nhà hàng, mọi thứ đều được tổ chức theo tinh thần cổ điển và tinh tế. Vị trí trung tâm cũng giúp du khách dễ dàng tiếp cận Nhà hát Thành phố, Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành và nhiều nhà hàng nổi bật.

Sofitel Legend Metropole Hanoi

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

15 Ngô Quyền, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chấm điểm: 9,6/10.

Sofitel Legend Metropole Hanoi không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một phần ký ức đô thị của Hà Nội. Khai trương từ năm 1901, khách sạn này từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng, từ nghệ sĩ, nhà văn đến các nguyên thủ và hoàng gia.

Điều khiến khách sạn được Condé Nast Traveller đánh giá cao là khả năng giữ được vẻ thanh lịch của một thời đã qua mà không biến mình thành bảo tàng. Heritage Wing mang phong cách Pháp - Đông Dương với sàn gỗ tối màu, phòng tắm đá cẩm thạch, tranh minh họa cổ điển. Opera Wing hiện đại hơn, phù hợp với gia đình và khách công vụ, nhưng vẫn giữ tinh thần sang trọng nhất quán.

Ở đây, trải nghiệm không chỉ nằm trong phòng nghỉ. Le Beaulieu, Le Club Bar, Bamboo Bar, tiệm bánh, trà chiều và tour “Con đường Lịch sử” đưa khách đi qua những lớp ký ức của khách sạn, trong đó có cả hầm trú ẩn từng bị lãng quên dưới lòng đất.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Chấm điểm: 9,4/10.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nổi bật nhờ vị trí trên bán đảo Sơn Trà và thiết kế giàu tính biểu tượng của kiến trúc sư Bill Bensley. Khu nghỉ dưỡng trải dài trên sườn đồi, giữa rừng xanh và biển.

Thay vì chọn phong cách resort biển quen thuộc, nơi này tạo dấu ấn bằng kiến trúc giàu tính trình diễn, kết hợp cảm hứng làng quê Việt Nam, chi tiết Đông Dương và sự phóng khoáng của nghỉ dưỡng hiện đại. Các phòng nghỉ mở ra tầm nhìn rộng về biển và rừng Sơn Trà.

Amanoi

Địa chỉ: Vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa.

Vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa. Đánh giá: 9,5/10.

Amanoi nằm bên vịnh Vĩnh Hy, giữa núi đá, rừng xanh và biển. Khu nghỉ dưỡng mang tinh thần tách biệt đặc trưng của Aman, phù hợp với những người muốn biến kỳ nghỉ thành một cuộc rút lui đúng nghĩa.

Các pavilion và villa mái ngói đá phiến nằm rải rác giữa thiên nhiên, được thiết kế tối giản với gỗ sáng màu, vải tông trầm và đường nét thanh sạch. Bãi biển riêng, chèo kayak, lặn biển, trà chiều trên đồi và các biệt thự wellness tạo nên một kỳ nghỉ chậm, tĩnh và riêng tư.

Azerai Cần Thơ

Địa chỉ: Cồn Ấu, Cần Thơ.

Cồn Ấu, Cần Thơ. Chấm điểm: 8,8/10.

Azerai Cần Thơ mang đến sắc thái khác biệt khi không có biển hay núi, mà được bao quanh bởi sông nước miền Tây. Khu nghỉ dưỡng nằm gần sông Hậu, chỉ cách trung tâm Cần Thơ vài phút đi thuyền.

Điểm hấp dẫn của nơi này là sự đối lập giữa trung tâm Cần Thơ nhộn nhịp và không gian xanh yên tĩnh trong khu nghỉ dưỡng. Du khách có thể nghỉ giữa cây cối, thưởng thức món đặc sản miền Tây, rồi dễ dàng ra ngoài khám phá chợ, bến thuyền và đời sống sông nước.

Capella Hanoi

Địa chỉ: 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đánh giá: 9,2/10.

Thiết kế của Capella Hanoi đi theo hướng giàu kịch tính, lấy cảm hứng từ Nhà hát Lớn Hà Nội và thời kỳ hoàng kim của opera. Dưới bàn tay của Bill Bensley, khách sạn trở thành một sân khấu thu nhỏ giữa trung tâm thủ đô.

Sảnh, tranh tường, đạo cụ, giấy dán tường vẽ tay, đá cẩm thạch, gương, chi tiết vàng và 47 phòng suite đều được thiết kế như những câu chuyện riêng về các nghệ sĩ, ca sĩ, nhà thiết kế sân khấu xưa. Đây là lựa chọn dành cho du khách yêu nghệ thuật, kiến trúc và những khách sạn có cá tính rõ rệt.

The Anam Mũi Né

Địa chỉ: Mũi Né, Phan Thiết, Lâm Đồng.

Mũi Né, Phan Thiết, Lâm Đồng. Đánh giá: 8,9/10.

The Anam Mui Ne là đại diện mang màu sắc Việt rõ nét trong danh sách. Khu nghỉ dưỡng theo phong cách Đông Dương sang trọng, gợi nhớ những biệt thự Pháp ở Việt Nam qua sàn gạch nhiều màu, đường viền trang trí tinh tế và nội thất gỗ tếch.

Điểm đáng chú ý là cách khách sạn đưa nghệ thuật và thủ công địa phương vào không gian lưu trú. Mỗi phòng và suite có tranh sơn dầu của họa sĩ Việt Nam, trong khi hơn 120 tác phẩm gốm của nghệ nhân Chăm được trưng bày khắp khuôn viên. Từ đây, du khách có thể nghỉ biển, khám phá đồi cát Mũi Né hoặc các dấu tích Champa gần Phan Thiết.