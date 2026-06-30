Quy định bay, lưu trú khách sạn, sạc dự phòng từ 1/7

Nhiều quy định mới liên quan hoạt động du lịch và hàng không có hiệu lực từ ngày 1/7, từ khai báo lưu trú đến mang sạc dự phòng và các trường hợp bị cấm bay.

Bên trong một phòng khách sạn trên tòa nhà Landmark 81, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Từ ngày 1/7, hàng loạt quy định mới liên quan đến lưu trú và vận chuyển hàng không sẽ được áp dụng trên cả nước. Các thay đổi đáng chú ý gồm mở rộng trách nhiệm thông báo lưu trú đối với cơ sở du lịch, siết quy định mang sạc dự phòng trên máy bay và bổ sung các trường hợp bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Bên trong một resort tại vịnh Ninh Vân, Khánh Hòa. Ảnh: Phương Lâm.

Lưu trú qua đêm

Từ ngày 1/7, khi có người lưu trú qua đêm, một số cá nhân và tổ chức phải thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trong đó, người đại diện các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort và các loại hình lưu trú khác đều phải thực hiện nghĩa vụ này.

Chủ sở hữu hoặc người quản lý các phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm cũng thuộc diện phải thông báo lưu trú. Nhóm này gồm tàu thủy, tàu du lịch, nhà nổi, tàu cá, phương tiện lưu trú di động và các phương tiện khác có chức năng lưu trú qua đêm.

So với quy định trước đây, luật mới mở rộng và làm rõ trách nhiệm của nhiều chủ thể, đặc biệt với các mô hình lưu trú du lịch ngày càng phổ biến. Thông tin khai báo gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải hoàn thành trước 23h trong ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp khách đến sau 23h, việc khai báo phải được thực hiện trước 8h ngày hôm sau.

Đại diện cơ sở lưu trú có thể khai báo qua ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập, chọn mục "Khai báo lưu trú" và thực hiện theo hướng dẫn. Ngoài ra, việc khai báo cũng có thể thực hiện trên Cổng thông tin khai báo lưu trú của Bộ Công an.

Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Cấm bay

Nghị định số 215/2026 về an ninh hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 3-12 tháng đối với hành khách gây rối; phát ngôn đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ; cố ý tung tin sai về bom, mìn, chất nổ gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Mức cấm bay từ 3-12 tháng cũng áp dụng với người sử dụng giấy tờ giả để đi máy bay hoặc vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không và trên tàu bay.

Người tái phạm sau khi đã bị xử lý sẽ bị cấm bay từ 12-24 tháng. Thời hạn này cũng áp dụng với người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Đặc biệt, người tiếp tục vi phạm sau khi đã bị xử lý hoặc có hành vi chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không vĩnh viễn.

Quyết định cấm vận chuyển áp dụng với tất cả chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam của cả hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Hành khách xem phim trên máy bay. Ảnh: Phương Lâm.

Sạc dự phòng

Theo quy định có hiệu lực từ ngày 1/7, mỗi hành khách được mang tối đa 2 sạc dự phòng và phải để trong hành lý xách tay.

Đối với sạc dự phòng sử dụng pin kim loại lithium, hàm lượng lithium không được vượt quá 2 g. Với pin lithium-ion, mức năng lượng định mức không được vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng có mức năng lượng trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, hành khách phải được hãng hàng không chấp thuận trước khi lên máy bay.

Trong suốt chuyến bay, hành khách không được sạc lại sạc dự phòng hoặc dùng thiết bị này để sạc cho các thiết bị điện tử khác. Sạc dự phòng phải được lấy ra khỏi hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát.

Để phòng ngừa nguy cơ đoản mạch, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng bằng bao bì của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, như dán băng keo lên các cực hở hoặc để từng thiết bị trong túi nhựa, túi bảo vệ riêng.