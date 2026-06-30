Tin mới vụ di dời toàn bộ mèo trên 'đảo mèo' Công viên Thống Nhất

Sau gần một tuần được đưa khỏi "đảo mèo" ở Công viên Thống Nhất, 37 cá thể mèo hoang đang được điều trị ký sinh trùng, theo dõi sức khỏe và hi vọng sớm tìm được chủ nuôi mới.

Các thành viên của Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội sử dụng thuyền máy để di chuyển mèo khỏi đảo Hòa Bình. Ảnh: CPAPS.

Ngày 30/6, Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS) cho biết 37 cá thể mèo hoang được di dời khỏi đảo Hòa Bình, nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất, hiện được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại trạm. Qua khám tổng quát, phần lớn mèo bị nhiễm giun sán nặng nên cần điều trị ký sinh trùng trước khi tiêm phòng, triệt sản và tìm chủ nuôi mới.

Theo CPAPS, tình trạng thể chất và tâm lý của đàn mèo đã cải thiện so với thời điểm mới được đưa về cứu hộ vào tuần trước. Tuy nhiên, chúng vẫn đối mặt nhiều rủi ro sức khỏe tích tụ sau nhiều năm sống bán hoang dã trên đảo. Trạm cứu hộ hi vọng các cá thể sẽ lần lượt được nhận nuôi sau khi hoàn tất quá trình điều trị.

Đơn vị cũng cho biết việc đàn mèo sinh sống khép kín trên đảo trong thời gian dài khiến tỷ lệ dị dạng do giao phối cận huyết tăng đáng kể, làm suy giảm chất lượng đàn mèo qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, tình trạng trộm cắp, phóng sinh bừa bãi và khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh cũng là những lý do khiến CPAPS triển khai chiến dịch di dời.

Những cá thể mèo được chăm sóc, theo dõi sức khỏe sau khi di dời khỏi "đảo mèo". Ảnh: CPAPS.

Trước đó, ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất, cho biết Ban quản lý công viên phối hợp CPAPS và doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds di dời toàn bộ mèo hoang trên đảo Hòa Bình.

Theo ông Tú, hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu vì một đô thị khỏe", hướng tới phát triển hệ sinh thái rừng đô thị với nhiều cây bản địa, góp phần tăng đa dạng sinh học. Khảo sát của dự án cho thấy mật độ mèo hoang trên đảo Hòa Bình ở mức cao, gây áp lực lên các loài động vật bản địa như cò và bói cá.

"Chúng tôi mong rằng việc di dời sẽ góp phần khôi phục môi trường sống cho các loài chim hoang dã, cũng như ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật trong khuôn viên công viên", ông Tú nói với Tri Thức - Znews.

Theo CPAPS, đàn mèo đã sinh sống trên đảo Hòa Bình nhiều năm nhưng ít người biết đến. Có thời điểm số lượng lên hơn 100 con, chủ yếu sống nhờ thức ăn do nhân viên công viên cung cấp cùng hạt khô và pate do một số người yêu mèo mang ra đảo.

Đàn mèo lúc còn trên đảo Hòa Bình, giữa hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ảnh: CPAPS.

Vài tháng trước, khu vực này bất ngờ được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ thuê thuyền máy ra đảo để mang thức ăn cho đàn mèo.

Tuy nhiên, theo CPAPS, hình ảnh "đảo mèo" được lan truyền rộng rãi đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng. Ngoài nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh từ du khách nuôi thú cưng, đàn mèo còn đối mặt với tình trạng bị bắt trộm, khiến số lượng giảm nhanh từ hơn 100 con xuống còn khoảng 40 con.

Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50 ha, là công viên lớn nhất Hà Nội, nằm giữa bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Hệ thống hàng rào của công viên được xây dựng, cải tạo qua nhiều giai đoạn với bảy cổng ra vào.

Tháng 12/2025, toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m được tháo dỡ để kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ trung tâm. Việc hạ rào giúp công viên thu hút lượng lớn du khách, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ vào dịp cuối tuần.

Toàn cảnh bên trong Công viên Thống Nhất năm 2025. Ảnh: Châu Sa.