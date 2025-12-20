Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công viên đầu tiên của Hà Nội hạ toàn bộ hàng rào

Sau hơn 3 năm triển khai theo từng giai đoạn, công viên Thống Nhất hoàn tất tháo dỡ toàn bộ hơn 2.000 m hàng rào. Đây là công viên đầu tiên của Hà Nội "mở" hoàn toàn.

Công viên Thống Nhất mặt phố Lê Duẩn sau khi hạ rào. Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đầu tháng 12, toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m bao quanh công viên Thống Nhất đã được tháo dỡ, mở lối kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ khu vực trung tâm Hà Nội.

Cùng với việc hạ rào, các đơn vị liên quan sẽ triển khai chỉnh trang, duy tu hè phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu; cải tạo các lối vào công viên; lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí tại các cổng chính; bổ sung camera giám sát dọc công viên. Toàn bộ hạng mục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cong vien anh 1

Công nhân phá dỡ phần gạch xây chân tường và phần vỉa hè mặt phố Lê Duẩn sau khi hạ rào hơn 1 km vào tháng 3. Ảnh: Đinh Hà.

Theo ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất, việc tháo dỡ hàng rào nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân.

"Không gian công viên trở nên thoáng đãng hơn, người dân tiếp cận dễ dàng hơn với một không gian công cộng giữa trung tâm thành phố", ông nói.

Hiệu quả rõ nét nhất của mô hình công viên "mở" là lượng khách tăng lên đáng kể. Trước đây, công viên chủ yếu phục vụ người dân vào tập thể dục, nay đã xuất hiện các đoàn tham quan, chụp ảnh kỷ niệm, trong đó có nhiều người trẻ, du khách nước ngoài.

Cách đây không lâu, nhiều người trẻ Hà Nội đổ xô đến công viên Thống Nhất tìm lại ký ức tuổi thơ, khám phá góc nhìn mới mẻ về tháp truyền hình trên đường Nguyễn Đình Chiểu thấp thoáng qua những tán cây trong công viên. Công viên lúc đó trở thành từ khóa "hot" trên mạng xã hội.

Cong vien anh 2Cong vien anh 3Cong vien anh 4Cong vien anh 5

Không gian thoáng đãng bên trong công viên Thống Nhất sau khi hạ rào. Ảnh: Châu Sa.

Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50 ha, là công viên lớn nhất Hà Nội, nằm giữa bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Hệ thống hàng rào của công viên được xây dựng, cải tạo qua nhiều giai đoạn, dài 2.160 m với 7 cổng ra vào.

Cuối tháng 12/2022, 400 m hàng rào phía đường Trần Nhân Tông được tháo dỡ, đánh dấu bước chuyển đầu tiên sang mô hình công viên mở và không thu phí người vào.

Đến tháng 3/2025, khoảng 650 m hàng rào từ phố Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt tiếp tục được tháo bỏ. Hơn 1.000 m còn lại trên các tuyến phố Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu được tháo dỡ trong những ngày đầu tháng 12/2025.

Thay cho hàng rào sắt, ranh giới công viên hiện được tạo lập bằng "hàng rào mềm" gồm thảm hoa hồng và cây xanh, vừa tăng tính thẩm mỹ, vừa hạn chế phương tiện cơ giới ra vào trái phép.

