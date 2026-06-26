Di dời toàn bộ mèo trên 'đảo mèo' giữa hồ Công viên Thống Nhất

Khoảng 40 cá thể mèo hoang trên đảo Hòa Bình, nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất (Hà Nội), được di dời để phục vụ dự án phát triển hệ sinh thái rừng đô thị.

Các thành viên của Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội sử dụng thuyền máy để di chuyển mèo khỏi đảo Hòa Bình. Ảnh: CPAPS.

Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 26/6, ông Trần Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Công viên Thống Nhất, cho biết ban quản lý (BQL) phối hợp Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội (CPAPS) và doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds di dời các cá thể mèo hoang trên đảo Hòa Bình, nằm giữa hồ Bảy Mẫu trong công viên.

Theo ông Tú, hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án "Nghiên cứu vì một đô thị khỏe", hướng tới phát triển hệ sinh thái rừng đô thị với nhiều cây bản địa, góp phần tăng đa dạng sinh học. Khảo sát của dự án cũng ghi nhận mật độ mèo hoang trên đảo Hòa Bình ở mức cao, gây áp lực lên các loài động vật bản địa như cò và bói cá.

"Chúng tôi hi vọng việc di dời sẽ góp phần khôi phục môi trường sống cho các loài chim hoang dã, cũng như ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật trong khuôn viên công viên", ông Tú nói.

Đàn mèo trên đảo Hòa Bình, giữa hồ Bảy Mẫu trong Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Ảnh: CPAPS.

Theo CPAPS, đàn mèo trên đảo Hòa Bình đã sinh sống tại đây nhiều năm nhưng ít người biết đến. Có thời điểm số lượng lên hơn 100 con, chủ yếu sống nhờ thức ăn do nhân viên công viên cung cấp, cùng hạt khô và pate do một số người yêu mèo mang ra đảo.

Vài tháng trước, khu vực này bất ngờ được nhiều người biết đến sau khi xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ bỏ tiền thuê thuyền máy ra giữa đảo để mang thức ăn cho đàn mèo. Theo CPAPS, "đảo mèo" bất ngờ được lan truyền rộng rãi đã làm xáo trộn cuộc sống của đàn mèo. Ngoài nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh từ du khách có nuôi thú cưng, chúng còn đối mặt với tình trạng bị bắt trộm, khiến số lượng giảm nhanh, từ hơn 100 con xuống còn khoảng 40 con.

Tính đến ngày 25/6, CPAPS đã đưa 32 cá thể mèo khỏi đảo về điểm tập trung và cách ly để theo dõi sức khỏe. Qua khám tổng quát, phần lớn chúng bị nhiễm giun sán nặng nên cần điều trị ký sinh trùng trước khi tiêm phòng, triệt sản và tìm chủ nuôi mới.

Toàn cảnh bên trong Công viên Thống Nhất năm 2025. Ảnh: Châu Sa.

Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50 ha, là công viên lớn nhất Hà Nội, nằm giữa 4 tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Hệ thống hàng rào của công viên được xây dựng, cải tạo qua nhiều giai đoạn với 7 cổng ra vào.

Tháng 12/2025, toàn bộ hàng rào dài hơn 2.000 m được tháo dỡ để kết nối trực tiếp với các tuyến phố và không gian đi bộ trung tâm. Việc hạ rào giúp công viên thu hút lượng khách lớn, nhất là giới trẻ và các gia đình có con nhỏ vào dịp cuối tuần.