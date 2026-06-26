6 ngày tìm kiếm hang động thạch nhũ mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Jungle Boss cho biết ngày 3/6 đơn vị tiếp nhận thông tin về hang động mới từ một người đi rừng. Đội thám hiểm Jungle Boss phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) tiến hành tìm kiếm và thám hiểm suốt 6 ngày. Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các chuyên gia quyết định đặt tên là hang Thắng (tiếng Anh: Victory Cave), theo tên của người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí.

Tại khu vực cửa hang, đoàn phát hiện một số dấu tích cho thấy từng có người đi rừng ghé qua lấy nước nhưng không có dấu hiệu cho thấy họ đã đi sâu vào bên trong. Đội kỹ thuật sau đó thiết lập điểm neo và lần lượt đu dây xuống hố sụt sâu khoảng 20 m để bắt đầu khảo sát. Đoàn xác định hang Thắng có 2 cửa thông nhau và chia thành 2 nhánh. Cửa vào là hố sụt thẳng đứng, trong khi cửa còn lại là khe đá hẹp chỉ vừa đủ một người lớn đi qua.

Theo ông Dũng, hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 m, chiều rộng trung bình 70 m, có nhiều nơi rộng hơn 100 m. Ngay khi tiếp đất, lòng hang mở ra là một "cung điện thạch nhũ" với hàng trăm nghìn năm kiến tạo. Hệ thống thạch nhũ dày đặc phủ kín trần, vách và nền hang với nhiều dạng thành tạo như nhũ đá, măng đá, rèm đá, dòng đá chảy và hồ canxi. Theo đánh giá ban đầu, đây là một trong những hệ thống thạch nhũ có quy mô và mức độ đa dạng lớn nhất mà Jungle Boss từng khảo sát.

Đoàn còn phát hiện một mảng thạch nhũ màu trắng trên trần hang. Hiện tượng này được hình thành do hàm lượng canxi kết tủa tại khu vực này cao hơn so với nhiều hang động khác.

Biên độ rộng của hang Thắng có nơi lên tới hơn 100 m, ôm trọn những cột măng đá (stalagmite) sừng sững đâm thẳng lên trần hang.

Nhiều cột thạch nhũ cao khoảng 50 m, bên cạnh những rèm đá buông từ trần hang và các khối măng đá lớn mọc từ nền hang.

"Hàng loạt hình thái đá cùng biến thể thạch nhũ với hình thù độc đáo xuất hiện dày đặc, khiến đội thám hiểm liên tục choáng ngợp trên từng bước chân khảo sát", đại diện Jungle Boss chia sẻ.

Một khối thạch nhũ cao hơn 5 m với hình dạng như gốc cổ thụ.

Trong quá trình khảo sát, đoàn tiếp tục đi qua 3 hồ canxi lớn. Đây là những hồ canxi có diện tích lớn nhất mà chuyên gia hang động của Jungle Boss từng ghi nhận sau nhiều năm khảo sát hang động. Quanh các hồ canxi xuất hiện nhiều cụm ngọc động với kích thước lớn, khác biệt so với các ngọc động thường gặp.

Theo đoàn khảo sát, sự tồn tại của hệ thống hồ canxi và ngọc động cho thấy hang vẫn đang tiếp tục quá trình kiến tạo tự nhiên. Vào mùa mưa, nước ngầm mang theo canxi tiếp tục bồi đắp các thành tạo trong hang.

Sau 6 ngày khảo sát, Jungle Boss cho biết đây mới là giai đoạn đo đạc ban đầu và sẽ tiếp tục nghiên cứu chi tiết trước khi xây dựng sản phẩm du lịch. Ông Lê Lưu Dũng nhận định việc phát hiện một hang động mới luôn đi kèm nguy cơ bị xâm nhập tự phát, có thể ảnh hưởng đến hệ sinh thái hình thành qua hàng triệu năm. Theo ông, chỉ một lần chạm vào thạch nhũ hoặc bước xuống hồ canxi cũng có thể làm gián đoạn quá trình kết tủa tự nhiên. Đơn vị xác định bảo tồn là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình khai thác. Ngay từ giai đoạn khảo sát, Jungle Boss đã tính toán lộ trình tham quan riêng để hạn chế tác động đến các khu vực thạch nhũ, hồ canxi và ngọc động.

Jungle Boss dự kiến giới hạn số lượng khách và tần suất khai thác trước khi trình phương án lên Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) xem xét. Theo kế hoạch, tour khám phá hang Thắng được đề xuất ở cấp độ khó 3/6 trong hệ thống tour mạo hiểm của đơn vị. Do hang nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phải sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận, du khách không thể tự ý vào khám phá.

Mục tiêu của đơn vị là khai thác hang Thắng theo hướng bền vững, coi đây là một di sản cần được bảo tồn song song với phát triển du lịch.