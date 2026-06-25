Phát hiện hang động 'cung điện thạch nhũ' ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Sau 6 ngày tìm kiếm, đội thám hiểm phát hiện hang động mới dài khoảng 3 km với hệ thống thạch nhũ đồ sộ, nhiều cột đá cao tới 50 m cùng số lượng lớn ngọc động hiếm gặp.

Bên trong hang Thắng, thạch nhũ xuất hiện dày đặc như "cung điện".

Trao đổi với Tri Thức - Znews tối 25/6, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Công ty Jungle Boss cho biết ngày 3/6 đơn vị tiếp nhận thông tin về hang động mới từ một người đi rừng. Đội thám hiểm Jungle Boss phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) tiến hành tìm kiếm và thám hiểm suốt 6 ngày.

Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các chuyên gia quyết định đặt tên là hang Thắng (tiếng Anh: Victory Cave), theo tên của người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí.

Theo ông Dũng, hang Thắng có chiều dài khoảng 3.000 m, chiều rộng trung bình 70 m, có nhiều nơi rộng hơn 100 m. Hang gồm 2 cửa và chia thành 2 nhánh riêng biệt. Cửa vào rộng khoảng 5 m2, trong khi cửa ra hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người lớn lách qua.

Để tiếp cận lòng hang, đội thám hiểm phải đu dây xuống độ sâu khoảng 20 m. Ngay khi tiếp đất, lòng hang mở ra là một "cung điện thạch nhũ" với hàng trăm nghìn năm kiến tạo.

Hệ thống thạch nhũ đồ sộ bên trong hang Thắng.

Gần như toàn bộ 3.000 m chiều dài hang Thắng được bao phủ bởi hệ thống thạch nhũ quy mô lớn. Có nhiều cột thạch nhũ cao tới 50 m sừng sững giữa lòng hang. Những rèm đá buông dài từ trần xuống vách, những khối măng đá đồ sộ dựng đứng như pháo đài.

"Hàng loạt hình thái đá cùng biến thể thạch nhũ với hình thù độc đáo xuất hiện dày đặc, khiến đội thám hiểm liên tục choáng ngợp trên từng bước chân khảo sát", đại diện Jungle Boss nói.

Đội thám hiểm còn ghi nhận sự xuất hiện của số lượng lớn cụm ngọc động với kích thước ấn tượng mà ngay cả chuyên gia hang động với nhiều năm kinh nghiệm cũng chưa từng thấy. Những viên ngọc động nằm tập trung trong các hốc đá tự nhiên, minh chứng cho quá trình địa chất nổi bật trong lòng hang Thắng.

Sau khi hoàn tất quá trình khảo sát, Jungle Boss đã có văn bản gửi Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đề xuất bổ sung hang Thắng vào lộ trình 2 ngày 1 đêm của Dự án du lịch sinh thái khám phá thung lũng Ha Ma Đa - Hang Trạ Ang và đã được Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chấp thuận chủ trương.

"Hang Thắng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn mới đầy ngoạn mục, tạo nên sức hút mạnh mẽ cho hành trình khám phá thiên nhiên nguyên sinh và những tuyệt tác kỳ vĩ trong lòng hang động Quảng Trị", ông Dũng nói.

Đoàn thám hiểm còn ghi nhận ngọc động trong hang Thắng.

Vài ngày trước, lực lượng bảo vệ rừng tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện một hang động tại tiểu khu 638S, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Hang có cửa rộng gần 70 m, bên trong có hệ thống thạch nhũ đa sắc. Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị, các đặc điểm địa chất tại đây đặt ra giả thuyết khu vực này còn ẩn chứa một hệ thống hang động karst ngầm quy mô lớn, có sự liên kết ngầm với nhau.

Hồi cuối tháng 4, Đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt phát hiện thêm 26 hang động mới tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, đo vẽ tổng chiều dài 13.643 m. Trong đó, hang Thiên Cung dài 4.206 m, được đánh giá có giá trị khoa học và tiềm năng khai thác lớn. Ngoài ra, hang Chả Nghéo gây chú ý nhờ cấu trúc thác nước đổ thẳng vào lòng vực sâu.