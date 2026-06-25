Công viên thành chỗ ngủ 'trong mơ' ngày Pháp nắng nóng lịch sử

Pháp đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trong 80 năm qua. Nửa đêm, nhiều người dân vẫn ra đường, tìm đến công viên, hồ bơi hay bờ biển để tránh nóng.

Người dân Pháp đồng loạt đổ ra đường vào ban đêm tìm kiếm không gian mát mẻ khi đợt nắng nóng cao điểm kéo dài. Ảnh: Le Monde.

Nhiệt độ mùa hè tại Pháp ít khi vượt quá 20 độ C vào ban đêm. Thế nhưng những ngày qua, dù đã bước sang buổi tối, nhiều khu vực khắp đất nước này vẫn duy trì mức nhiệt 38-40 độ C.

Đó cũng là lúc người dân Paris kéo nhau ra đường, ngồi rải rác khắp các quán cà phê ngoài trời, ghế đá công cộng, đài phun nước trong công viên đến hồ bơi và bờ sông. Giấc ngủ gác lại, nhường cho việc tìm cách tránh nóng, theo tờ Le Monde.

"Căn hộ của tôi là chiếc lò nướng"

Ngày 23/6, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947.

Buổi tối, hồ bơi Murs à Pêches tại khu Haut-Montreuil (Seine-Saint-Denis) vẫn đông đúc. Từng nhóm thanh thiếu niên chen kín khu máng trượt nước, trong khi các gia đình trải khăn nghỉ ngơi trên bãi cỏ.

Elyes, một công nhân xây dựng ngoài 50 tuổi, cho biết việc sống trong các khu nhà ở xã hội đông đúc khiến những ngày nắng nóng trở nên đặc biệt khó chịu. "Ở trong căn hộ chật hẹp giữa thời tiết như thế này thực sự rất ngột ngạt", ông nói.

Những người trẻ tập trung bên bờ sông Seine ở Paris lúc 1h48 ngày 25/6. Ảnh: Rafael Yaghobzadeh/Le Monde.

Sarah Conovic, nhân viên một viện dưỡng lão sống tại khu Morillon, mô tả căn hộ của mình là "một chiếc lò nướng"."Tôi gần như không thể ngủ được, kể cả khi bật quạt. Được ngâm mình trong nước giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Đến 21h, hồ bơi đóng cửa. Những gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ vì nóng bức. "Được bơi lội giúp bọn trẻ dễ chịu hơn nhiều, nhưng thời gian quá ngắn", Romuald Martin, tài xế tàu điện ngầm đang đưa bốn người con về nhà, nhận xét.

Tại công viên Beaumonts, người dân cũng đổ về tìm kiếm chút gió mát. Ngay sau bữa tối, trẻ em từ các khu dân cư lân cận đã tập trung đông đúc trên những bãi cỏ rộng.

"Những ngày này rất khó chịu nên chúng tôi ra ngoài đi dạo để hít thở không khí dễ chịu hơn", Aléma, một nhân viên vệ sinh, cho biết.

Nhiều người trẻ vẫn bơi tại kênh đào Saint-Martin ở Paris, lúc 0h47 ngày 25/6. Ảnh: Rafael Yaghobzadeh/Le Monde.

Trong khi đó, Flora Perez, nghệ sĩ múa rối đã nghỉ hưu, cho biết ngay cả khu vườn nhỏ tại nhà cũng không đủ giúp bà tránh nóng. Những ngày gần đây, bà thường đạp xe lên công viên để đón gió trời.

Sau nửa đêm, hơi nóng vẫn bao trùm thủ đô. Nhiều công viên ở Paris được mở cửa 24/24 để người dân có thêm nơi trú nóng giữa đợt thời tiết cực đoan.

Thà ngủ lại công viên

Tại thành phố biển Saint-Malo, Farraj và Hazrat lái xe ra biển ngay sau giờ làm việc. Một người vừa tan ca tại siêu thị, người còn lại làm việc trong một tiệm pizza.

"Tôi đứng trong căn bếp nóng bức cả ngày. Thậm chí lúc ra ngoài nghỉ giải lao, cái nóng 40 độ C bên ngoài còn dễ chịu hơn", Hazrat nói.

Cả hai từng sống tại Afghanistan và Libya trước khi chuyển đến Pháp cách đây bốn năm. Sau thời gian dài quen với khí hậu mát mẻ của vùng Bretagne, đợt nắng nóng hiện tại khiến họ đặc biệt mệt mỏi.

Trên bãi biển, nhiều lao động thời vụ, học sinh và du khách tụ tập đến khuya. Điều họ tìm kiếm rất đơn giản là một làn gió biển, không gian thoáng đãng và cảm giác dễ chịu sau ngày dài oi bức.

Không xa đó, Kévin, Glenn và Jordan ngồi câu cá dưới chân ngọn hải đăng. "Tôi ra đây một hoặc hai lần mỗi tuần để giải tỏa đầu óc. Dù không câu được gì cũng không sao", Glenn nói.

Những cửa sổ được dán giấy cách nhiệt tại Paris, ngày 25/6. Ảnh: Ảnh: Rafael Yaghobzadeh/Le Monde.

Tại Orléans (Loiret), nơi vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới, nhiều người dân tìm đến bờ sông Loire để tránh nóng.

Madjer, Khan và Fayçal - những công nhân chống thấm mái nhà - xem việc ra bờ sông vào mỗi tối là thói quen trong đợt nắng nóng hiện nay.

"Về nhà cũng không thể nghỉ ngơi vì nhiệt độ trong căn hộ quá cao. Phải đến giữa đêm không khí mới dịu bớt", họ cho biết.

Rạng sáng hôm sau, Saint-Paul và Saint-Vincent, hai người đàn ông vô gia cư thức dậy dưới chân tượng Jeanne d'Arc ở quảng trường Martroi. "Nói thật, có khi chúng tôi còn đỡ khổ hơn những người sống trong các căn gác mái giữa thời tiết này", Saint-Paul vừa cười vừa nói.

Để đối phó với nắng nóng kéo dài, nhiều cư dân Orléans tìm đến các công viên công cộng. "Đây là giải pháp khá hữu ích cho những người như tôi. Tôi đang cố làm mát căn hộ bằng khăn ướt và một chiếc quạt nhỏ", Jérémy Castro, sinh viên xã hội học 23 tuổi, chia sẻ.

Tuy nhiên, khi tiếng còi báo đóng cửa vang lên, mọi người lại phải tiếp tục tìm kiếm những khoảng không gian mát mẻ khác.

"Nếu công viên mở cửa cả đêm, mọi người sẽ không ngần ngại ngủ lại đây. Một số người thậm chí còn trốn trong nhà vệ sinh để tránh giờ đóng cửa," một người nói. Giờ đây, họ sẽ phải tìm cách giải nhiệt ở nơi khác và phải chờ thêm vài đêm nữa cho đến khi thời tiết dần thôi nóng nảy.