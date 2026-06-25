Quán phở tốn 20 triệu đồng tiền điện/tháng mùa nắng nóng

Nắng nóng "như thiêu như đốt" kéo dài khiến nhiều quán ăn, tiệm cà phê Hà Nội phải tăng cường thiết bị làm mát, kéo theo chi phí điện tăng mạnh.

Người đàn ông khi di chuyển dưới cái nắng bỏng rát tại Hà nội ngày 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

10 chiếc quạt được bật liên tục tại quán phở Hương Hậu trên phố Nguyễn Khuyến (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) vào trưa 24/6 để giảm bớt cảm giác oi nóng. Tình trạng này diễn ra suốt những ngày nóng cao điểm của mùa hè năm nay, khiến hóa đơn tiền điện tại quán ăn này tăng vọt.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cồ Thanh Hương (26 tuổi, chủ quán) cho biết: "Tháng 5, hóa đơn tiền điện của quán tôi lên đến 20 triệu đồng, vượt khoảng 7 triệu đồng so với tháng trước đó".

Theo Hương, mùa hè năm nào quán cũng phải đối mặt với chi phí điện tăng, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài khiến mức tiêu thụ cao hơn. Do đặc thù quán là không gian mở, không thể lắp điều hòa, toàn bộ hệ thống quạt phải hoạt động liên tục để tạo cảm giác dễ chịu cho khách ngồi ăn và nhân viên làm việc.

Không gian mở tại quán phở của Cồ Thanh Hương cần nhiều quạt để làm mát. Ảnh: Trần Hiền.

Giữ khách

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 24/6 là một trong những ngày nắng nóng nhất từ đầu tháng 6, khi nhiệt độ nhiều nơi vượt 39 độ C. Ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Với những quán ăn phục vụ món nóng như phở, thời tiết oi bức càng tạo thêm áp lực. Nhiều khách sau khi di chuyển ngoài trời đến quán thường có xu hướng muốn tìm một không gian mát mẻ hơn.

"Phở là món nóng, ăn trong thời tiết gần 40 độ C mồ hôi càng vã ra như tắm. Quán chấp nhận tăng khoảng 30% tiền điện vào mùa hè để phục vụ khách tốt hơn", Hương nói.

Theo chủ quán, chi phí mùa nóng tăng cao nhưng đây là khoản cần thiết để duy trì trải nghiệm. Vào mùa đông, lượng thiết bị làm mát giảm nên chi phí vận hành dễ chịu hơn, phần nào cân bằng lại.

Không chỉ quán phở, nhiều hàng ăn, quán cà phê tại Hà Nội cũng phải tính toán lại chi phí khi bước vào cao điểm nắng nóng.

Hệ thống phun sương trước cửa quán cà phê trên đường Lê Duẩn. Ảnh: ĐVCC.

Đỗ Trinh, chủ quán cà phê Little Forest (đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám), cho biết hóa đơn tiền điện của quán tăng gần gấp đôi trong những tháng gần đây. Điều hòa và quạt phải hoạt động từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa để duy trì nhiệt độ cho khách.

Bên cạnh đó, quán còn lắp thêm hệ thống phun sương tại các khu vực ngoài trời như trước cửa, ban công nhằm giảm nhiệt. Tuy nhiên, theo Trinh, nắng nóng cũng khiến lượng khách giảm do nhiều người ngại ra đường, trong khi chi phí làm mát vẫn phải duy trì.

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), trong những ngày nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5, sản lượng điện bình quân tháng 5 đạt 93,33 triệu kWh, tăng 15,3% so với tháng 4 và tăng 19,6% so với bình quân cùng kỳ năm ngoái.

EVNHANOI cho biết mức tiêu thụ tăng cao trong thời gian này sẽ tác động trực tiếp đến hóa đơn tiền điện tháng 6, chủ yếu do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng mạnh.

Giảm khách

Không chỉ chịu áp lực chi phí, nhiều hàng quán còn gặp khó khăn khi lượng khách giảm trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Mùa hè năm nay, quán phở Hương Hậu quyết định thuê thêm một mặt bằng gần đó để tạo không gian ngồi trong điều hòa cho khách. Theo Hương, việc đầu tư thêm không gian phục vụ là cách để quán thích nghi với thói quen của khách hàng khi thời tiết ngày càng nóng.

Quán cà phê của Nguyễn Việt Anh với không gian mở, không sử dụng điều hoà. Ảnh: ĐVCC.

Trong khi đó, tại Tiệm Tháng Năm trên đường Láng Hạ (phường Láng, Hà Nội), tình hình có phần khác biệt. Quán theo mô hình không gian mở, không sử dụng điều hòa nên chi phí điện không tăng quá nhiều, tuy nhiên doanh thu vẫn giảm đáng kể.

Nguyễn Việt Anh, founder quán, cho biết doanh thu trong những tháng nóng thường giảm trung bình 25-30%. Khách thường tập trung vào hai khung giờ trước 10h sáng và sau 18h, còn khoảng thời gian giữa ngày lượng người ngồi lại quán giảm rõ rệt.

"Những ngày nắng nóng, lượng khách ngồi tại quán giảm khoảng 30%. Đơn mang đi có tăng nhẹ nhưng không bù được phần giảm của khách trải nghiệm tại chỗ", Việt Anh chia sẻ.

Theo các chủ quán, mùa nóng luôn là giai đoạn thử thách với ngành dịch vụ ăn uống. Trong khi khách hàng có xu hướng hạn chế ra đường khi nhiệt độ tăng cao, các hàng quán vẫn phải duy trì thiết bị làm mát để giữ trải nghiệm, đồng nghĩa với việc chi phí vận hành tiếp tục tăng.

Nắng nóng cao điểm cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh F&B tại nhiều nước trên thế giới. Trong đợt nắng nóng diện rộng ở châu Âu vào tháng này, nhiều hàng quán phải điều chỉnh giờ mở cửa, rút ngắn thời gian phục vụ hoặc thay đổi thực đơn để giảm áp lực vận hành và bảo quản thực phẩm.

Trong khi đó, chi phí điện cho làm mát tăng lên, còn nhu cầu của khách hàng dịch chuyển sang các sản phẩm giải nhiệt, đồ uống lạnh và dịch vụ giao tận nơi. Theo Reuters, thời tiết cực đoan đang trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến doanh thu và cách vận hành của ngành F&B thay vì chỉ là yếu tố mùa vụ.