Quảng Trị phát hiện hang động mới giữa rừng nguyên sinh

Bên trong hang động mới phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa xuất hiện nhiều khối thạch nhũ đa sắc và 4 nhánh hang ăn sâu vào lòng núi.

Không gian bên trong hang động vừa được phát hiện tại tiểu khu 638S, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Chiều 22/6, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết lực lượng khảo sát của đơn vị vừa phát hiện một hang động lớn trong quá trình tuần tra tại tiểu khu 638S, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Theo khảo sát ban đầu, cửa hang có chiều ngang rộng gần 70 m. Đi sâu khoảng 200 m vào bên trong, hang tiếp tục chia thành 4 nhánh lớn ăn sâu vào lòng núi. Bên trong hang xuất hiện nhiều khối thạch nhũ với hình dạng đa dạng, phản chiếu ánh sáng tạo nên những gam màu lấp lánh.

Qua đánh giá ban đầu về cấu trúc địa chất, lực lượng khảo sát nhận định phía sâu hơn có thể còn tồn tại hệ thống thạch nhũ quy mô lớn cùng một mạch nước ngầm cạn. Tuy nhiên, do thiếu các thiết bị chuyên dụng phục vụ thám hiểm hang động, đoàn hiện chưa thể tiếp cận toàn bộ các nhánh hang để khảo sát chi tiết.

Lực lượng khảo sát tiếp cận khu vực hang động mới được phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ảnh: Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị.

Đáng chú ý, gần khu vực hang động mới phát hiện còn xuất hiện một hố sụt lún có quy mô lớn. Vị trí này nằm không xa động Vân Tiên, thuộc khu vực xã Hướng Sơn, nơi từng gây chú ý với hệ thống thạch nhũ đẹp được phát hiện hơn 10 năm trước. Điều này khiến các nhà chuyên môn đặt ra giả thuyết về sự tồn tại của một hệ thống hang động karst ngầm có quy mô lớn, liên kết với nhau trong khu vực.

Hiện Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đang tiếp tục khảo sát, đánh giá giá trị địa chất, đa dạng sinh học và tiềm năng khai thác du lịch sinh thái của khu vực, phục vụ công tác bảo tồn cũng như định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Trước đó, vào tháng 4, đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA) phối hợp với các đơn vị chức năng đã công bố kết quả khảo sát tại Quảng Trị, ghi nhận thêm 26 hang động mới tại các huyện miền núi phía tây tỉnh. Nhiều hang động nằm sâu trong rừng nguyên sinh, hầu như chưa có dấu chân người.

Trong số này, giới nghiên cứu đặc biệt chú ý đến hang Chả Nghéo, một hang động có thác nước cao khoảng 350 m đổ từ vách đá xuống lòng hang, được đánh giá là một trong những cảnh quan hiếm gặp tại Việt Nam.

Nhiều hang động khác cũng sở hữu hệ thống sông ngầm, giếng trời, thạch nhũ nguyên sơ và cấu trúc địa chất độc đáo, mở ra tiềm năng lớn cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, thám hiểm và du lịch mạo hiểm.

Bên trong hang Chả Nghéo, một trong những hang động mới được phát hiện tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hồi tháng 4. Ảnh: Đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam.