Tri Thức - Znews và Oxalis hợp tác quảng bá du lịch Quảng Trị

Tri Thức - Znews và Oxalis Adventure ký kết hợp tác truyền thông, hướng đến quảng bá du lịch Quảng Trị, lan tỏa giá trị của du lịch thiên nhiên và du lịch mạo hiểm bền vững.

Khách Việt thám hiểm hang Sơn Đoòng (Quảng Trị) kéo dài 4 ngày 3 đêm vào năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 22/5, tại Quảng Trị, tạp chí điện tử Tri Thức - Znews và Công ty TNHH Oxalis Adventure ký kết thỏa thuận hợp tác về truyền thông và phát triển du lịch. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn "Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Thỏa thuận đánh dấu sự đồng hành giữa một cơ quan báo chí điện tử và doanh nghiệp du lịch chuyên về khám phá thiên nhiên, hướng đến mục tiêu quảng bá điểm đến Quảng Trị theo hướng chuyên sâu, hiện đại và bền vững.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các tuyến nội dung về du lịch thiên nhiên, trải nghiệm khám phá và các hành trình du lịch mạo hiểm tại Quảng Trị. Những nội dung này được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh điểm đến Việt Nam đến gần hơn với độc giả trong nước và quốc tế, đặc biệt là nhóm du khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và du lịch bền vững.

Ông Lâm Quang Hiếu - Tổng biên tập Tạp chí Tri Thức - Znews (bên trái) và ông Nguyễn Châu Á - Tổng giám đốc Công ty TNHH Oxalis Adventure trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác, ngày 22/5.

Đại diện hai đơn vị cho biết việc hợp tác không chỉ dừng ở hoạt động truyền thông, mà còn hướng đến việc lan tỏa các giá trị tích cực của du lịch có trách nhiệm, khai thác thiên nhiên song hành với bảo tồn và phát triển cộng đồng địa phương.

Oxalis Adventure là đơn vị tiên phong khai thác các tour khám phá hệ thống hang động nổi tiếng thế giới tại Phong Nha, đồng thời phát triển nhiều sản phẩm trekking và du lịch mạo hiểm gắn với thiên nhiên miền Trung. Trong đó, các tour như khám phá Sơn Đoòng gây tiếng vang trên toàn thế giới, hiện đã kín lịch cho đến hết năm 2027.

Trong khi đó, Tri Thức - Znews nhiều năm qua cũng duy trì tuyến nội dung chuyên sâu về du lịch trải nghiệm, bền vững và quảng bá điểm đến Việt Nam.

Trước đó, tạp chí từng thực hiện nhiều tuyến bài và hoạt động truyền thông về du lịch Quảng Bình (nay là Quảng Trị), đặc biệt xoay quanh hệ sinh thái hang động, trekking và các hành trình khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều bài viết dạng longform, photostory hay video trải nghiệm đã góp phần đưa hình ảnh du lịch mạo hiểm Việt Nam tiếp cận đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, tạp chí cũng có nhiều nội dung phản ánh tiềm năng du lịch của Quảng Trị, từ các sản phẩm du lịch thiên nhiên, nghỉ dưỡng ven biển đến những hành trình khám phá văn hóa - lịch sử tại miền đất từng được xem là "tọa độ lửa".

Du khách trekking qua Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào hang Én - một trong những hang động hiện được Oxalis Adventure khai thác du lịch theo hướng bảo tồn thiên nhiên và du lịch bền vững, ngày 17/5. Ảnh: Văn Nguyện.

Sự hợp tác giữa Tri Thức - Znews và Oxalis Adventure được kỳ vọng sẽ mở ra thêm nhiều dự án nội dung chuyên sâu về Quảng Trị - vùng đất đang sở hữu lợi thế lớn về thiên nhiên, hang động và du lịch khám phá sau sáp nhập.

Đây cũng là cách để báo chí, doanh nghiệp và địa phương cùng tạo nên một hệ sinh thái quảng bá có chiều sâu, nơi mỗi hành trình không chỉ thu hút du khách mà còn lan tỏa giá trị của du lịch có trách nhiệm, bảo tồn thiên nhiên và phát triển cộng đồng địa phương.