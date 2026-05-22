Báo chí là 'cầu nối mềm' của du lịch Việt Nam

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm nay, báo chí được đánh giá là lực lượng quan trọng giúp lan tỏa hình ảnh điểm đến, dẫn dắt xu hướng.

Du khách khám phá hang Én thuộc vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, ngày 17/5. Ảnh: Phan Nhật.

Chiều 22/5, tại Quảng Trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn "Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam", nhằm tôn vinh vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra nhiều lễ ký kết hợp tác về truyền thông và phát triển du lịch, trong đó có ký kết giữa Tạp chí điện tử Tri thức - Znews và Công ty TNHH Oxalis Adventure.

Hai bên hợp tác quảng bá du lịch Quảng Trị, lan tỏa các giá trị của du lịch thiên nhiên và du lịch mạo hiểm bền vững. Sự đồng hành giữa hai bên hướng đến việc xây dựng những nội dung chuyên sâu, góp phần đưa hình ảnh điểm đến Việt Nam đến gần hơn với độc giả trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết du lịch Việt Nam những năm gần đây phục hồi và phát triển mạnh, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng của đất nước.

"Trong thời đại số, báo chí không chỉ làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà còn góp phần kiến tạo nhận thức xã hội, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế. Với du lịch, báo chí đóng vai trò là 'cầu nối mềm' giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế", ông nhận định.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhìn nhận công tác quảng bá du lịch hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế như nội dung chưa đồng bộ, khả năng kể chuyện điểm đến chưa tạo khác biệt, sự liên kết giữa báo chí, doanh nghiệp và địa phương còn thiếu chiều sâu.

Ông đề nghị các bên tập trung đổi mới truyền thông đa nền tảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số, đồng thời tăng cường liên kết để hình thành hệ sinh thái truyền thông du lịch thống nhất.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại diễn đàn ở Quảng Trị, chiều 22/5. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân cho biết sau khi sáp nhập tỉnh, không gian phát triển du lịch Quảng Trị được mở rộng với nhiều giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Địa phương đang hướng tới trở thành trung tâm du lịch khám phá hang động của châu Á và điểm đến trải nghiệm hàng đầu Việt Nam.

Ông đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc quảng bá hình ảnh Quảng Trị thời gian qua, đồng thời kỳ vọng các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác xúc tiến du lịch.

Trao đổi tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá ngành du lịch đang đứng trước nhiều cơ hội lớn khi hàng loạt chính sách hỗ trợ đã được ban hành, từ chiến lược phát triển du lịch, chuyển đổi số, phát triển xanh đến các chính sách miễn thị thực, thị thực điện tử và cải cách thủ tục xuất nhập cảnh.

Theo ông Khánh, xu hướng du lịch hậu đại dịch đang tạo lợi thế cho Việt Nam khi du khách ưu tiên các điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa. Đây được xem là cơ hội để Việt Nam chuyển từ hình ảnh "điểm đến giá rẻ" sang "điểm đến trải nghiệm chất lượng cao".

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh (ở giữa) trao đổi tại diễn đàn, chiều 22/5. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia.

Đánh giá vai trò của báo chí, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng truyền thông đã góp phần quan trọng trong quá trình phục hồi của du lịch Việt Nam thông qua các bài viết, video số và nền tảng mạng xã hội, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.

"Báo chí cũng góp phần thúc đẩy các xu hướng du lịch bền vững như du lịch xanh, du lịch Net-Zero, du lịch chữa lành và du lịch cộng đồng; đồng thời đóng vai trò định hướng dư luận, phản bác thông tin sai lệch và hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông", Cục trưởng cho hay.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, để đạt mục tiêu này, ngành du lịch cần tiếp tục nhận được sự đồng hành mạnh mẽ, sáng tạo và trách nhiệm từ các cơ quan báo chí truyền thông.

Diễn đàn năm nay có hơn 30 tham luận tập trung vào các chủ đề như phát triển du lịch trên nền tảng số, quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia, truyền thông đối ngoại, dữ liệu số, báo chí đa ngôn ngữ và chiến lược truyền thông trải nghiệm khách hàng trong thời đại số.