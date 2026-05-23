Du khách nổi tiếng toàn cầu vì màn 'catwalk' nhầm vào show thời trang

Khi đang xuống biển như thường lệ, ông David Handley không biết vừa đi ngang qua buổi trình diễn thời trang. Ông vô tình "catwalk" mở màn show diễn trước hàng trăm khán giả.

Màn 'catwalk bất đắc dĩ' của du khách tắm biển gây bão mạng xã hội Khoảnh khắc người đàn ông khoác khăn tắm, chân trần bước giữa sàn diễn thời trang tại Sydney đã nhanh chóng lan truyền toàn cầu, tạo nên một trong những tình huống hài hước nhất tại Tuần lễ Thời trang Australia.

Ông David Handley, người thường xuyên lui tới một bãi biển nổi tiếng ở Sydney, không hề có ý định trở thành "siêu mẫu" mới của Australia.

Sáng 12/5, du khách đến khu vực bãi biển Tamarama vì chỉ muốn đi bơi như thường lệ. Nơi đây trông như đang chuẩn bị cho một buổi trình diễn thời trang, không ai ngăn người đàn ông đi chân trần, khoác khăn tắm trên vai bước xuống cầu thang dẫn ra bãi cát.

Đi được nửa đường, ông mới nhận ra mình vừa chắn lối người mẫu mở màn show diễn bộ sưu tập thời trang nghỉ dưỡng trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Australia.

"Tất cả giới thời trang phía dưới chân cầu thang đều cười nghiêng ngả. Show diễn đã bắt đầu và về cơ bản tôi vừa chiếm mất vị trí của người mẫu dẫn đầu", ông kể với New York Times.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ông Handley xuất hiện trong show diễn của thương hiệu thời trang nam Commas nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, nam du khách chỉ vẫy tay chào đám đông rồi tiếp tục xuống biển, thực hiện vài động tác khởi động trước khi lao xuống nước.

Không bận tâm tới ánh nhìn của khán giả, ông rời đi đúng cách mình xuất hiện, bước ngược lên "sàn catwalk" giữa lúc các người mẫu khác đang tiến xuống. Sự điềm nhiên của ông cùng cảnh tượng hai thế giới tưởng chừng đối lập va chạm vào nhau khiến mạng xã hội có nhiều cách diễn giải khác nhau.

Nhiều người gọi ông là "hiện tượng", "huyền thoại", thậm chí là "divo". Một số cho rằng đây là khoảnh khắc rất "Australia", phản ánh tinh thần phóng khoáng, bất cần đặc trưng của người dân nước này. Người khác lại xem đây như một màn trình diễn nghệ thuật ngẫu hứng, bình luận về thế giới thời trang vốn được sắp đặt kỹ lưỡng.

Danté Knows, nhạc sĩ kiêm người mẫu có mặt dưới khán đài hôm đó, cho biết anh bật cười khi thấy ông Handley xuất hiện trên sàn catwalk nên đã đăng các đoạn video lên mạng xã hội. "Tôi thấy chuyện này rất hài hước", anh nói, cho rằng khoảnh khắc ấy mang lại sự nhẹ nhàng cho thế giới thời trang vốn quá chỉn chu.

Theo Giám đốc sáng tạo của Commas Richard Jarman, bãi biển vẫn mở cửa cho công chúng như một phần ý tưởng của show diễn. Dù vậy, ông không lường trước "biến số" này.

"Nhạc bắt đầu, người mẫu chuẩn bị bước ra và người điều phối nói: 'Mọi người đi thôi'", ông kể. Nhưng rồi ông Handley xuất hiện trước cả người mẫu đầu tiên. Về cơ bản, ông ấy đã mở màn show diễn của chúng tôi. Ban đầu ai cũng sốc, nhưng rồi mọi chuyện nhanh chóng trở nên buồn cười", Jarman nói.

Ông Handley khởi động cơ thể trước khi tắm.

Vài giờ sau, khi kể lại câu chuyện buổi sáng cho đồng nghiệp, ông Handley mới biết các đoạn video đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội toàn cầu. Ngay cả cháu gái của ông ở Anh cũng biết tới khoảnh khắc này. Hôm sau, một êkíp truyền hình địa phương đã chờ sẵn để phỏng vấn khi ông tiếp tục đi bơi buổi sáng.

Jarman cho biết sự cố ngoài ý muốn này cũng giúp thương hiệu Commas được chú ý nhiều hơn, đặc biệt trước thềm Tuần lễ Thời trang nam Paris tháng tới.

Về phần mình, ông Handley khẳng định không có ý định tham gia bất kỳ show diễn thời trang nào trong tương lai. Tuy nhiên, ông cũng không phản đối việc tổ chức catwalk trên bãi biển, miễn nơi đó vẫn mở cửa cho công chúng.

"Tôi phải thừa nhận chuyện này khá vui. Bạn bè và người thân đều rất thích trêu chọc tôi", ông nói. Dù vậy, ông vẫn tiếc nuối vì hôm đó phải kết thúc buổi bơi sớm hơn dự định, trong khi nước biển đang ở nhiệt độ rất dễ chịu.