Vì sao giá phòng khách sạn thay đổi trong cùng một ngày?

Cùng một hạng phòng, giá khách sạn có thể thay đổi nhiều lần trong ngày khi nhu cầu, công suất và dữ liệu đặt chỗ liên tục biến động.

Hành lang khách sạn là một trong những điểm check-in lý tưởng với nhiều du khách. Ảnh: studio cottonbro/Pexels.

Không ít du khách từng gặp tình huống buổi sáng kiểm tra một phòng khách sạn có giá hơn 2 triệu đồng/đêm, đến chiều quay lại giá tăng thêm vài trăm nghìn đồng, hoặc ngược lại bất ngờ giảm giá. Họ cho rằng giá phòng bị thay đổi tùy hứng, thậm chí có người nghi ngờ nền tảng đặt phòng “nhìn thấy” mình tìm kiếm nhiều lần nên tự động đẩy giá.

Thực tế, giá phòng khách sạn hiếm khi là một con số cố định. Trong ngành lưu trú, mỗi đêm phòng được xem là một loại hàng hóa đặc biệt. Nếu đêm đó trôi qua mà phòng không bán được, khách sạn mất hẳn cơ hội doanh thu. Vì vậy, thay vì giữ một mức giá cứng, nhiều khách sạn sử dụng mô hình định giá linh hoạt, hay còn gọi là "dynamic pricing".

Theo AP, đây là cách doanh nghiệp điều chỉnh giá liên tục dựa trên điều kiện thị trường, mùa vụ, nguồn cung và nhu cầu. Khách sạn cũng vận hành theo logic tương tự hàng không: số phòng có hạn, thời điểm lưu trú không thể “để dành”, còn nhu cầu của khách lại thay đổi từng ngày, thậm chí từng giờ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất là công suất phòng. Khi khách sạn còn nhiều phòng trống cho cùng một ngày, hệ thống có thể hạ giá hoặc tung ưu đãi để kích cầu. Nhưng nếu lượng đặt phòng tăng nhanh, nhóm phòng giá thấp hết trước, giá hiển thị còn lại thường sẽ cao hơn. Khi đó, du khách tưởng như cùng một hạng phòng bị tăng giá, nhưng thực chất có thể gói giá rẻ đã được bán hết, chỉ còn gói có điều kiện linh hoạt hơn, kèm bữa sáng, miễn phí hủy hoặc thuộc kênh phân phối khác.

Phòng khách sạn có view núi, "săn mây" hút khách. Ảnh: Zeng jinwen/Pexels.

Yếu tố thứ hai là tốc độ đặt phòng. Nếu trong một khoảng thời gian ngắn có nhiều người cùng tìm hoặc đặt phòng cho một điểm đến, phần mềm quản trị doanh thu của khách sạn có thể hiểu rằng nhu cầu đang tăng. Giá vì thế được điều chỉnh để tối ưu doanh thu. Ngược lại, nếu khách đặt chậm hơn dự kiến, khách sạn có thể giảm giá, mở thêm khuyến mãi hoặc bán qua các đại lý trực tuyến để lấp phòng.

Reuters từng ghi nhận các doanh nghiệp khách sạn lớn tại Mỹ theo dõi rất sát sự lên xuống của nhu cầu du lịch. Khi lượng đặt phòng suy yếu, khách sạn có thể tung ưu đãi như tặng thêm đêm lưu trú hoặc giảm giá để kéo khách. Nhưng khi nhu cầu phục hồi, đặc biệt gần ngày đi, khả năng giữ giá hoặc tăng giá sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, các sự kiện địa phương như concert, hội nghị, trận đấu thể thao, lễ hội hay kỳ nghỉ dài ngày có thể khiến giá phòng tăng mạnh. Tại các điểm du lịch biển, giá cuối tuần thường cao hơn ngày thường. Ở các đô thị lớn, giá phòng cũng dễ tăng vào thời điểm có triển lãm, sự kiện quốc tế hoặc mùa cao điểm công tác.

Một nguyên nhân khác là sự khác biệt giữa các kênh đặt phòng. Website khách sạn, ứng dụng đặt phòng, đại lý du lịch trực tuyến hoặc chương trình khách hàng thân thiết có thể hiển thị mức giá khác nhau. Mỗi kênh có chính sách hoa hồng, ưu đãi, điều kiện hủy phòng và số lượng phòng phân bổ riêng.

Giá ban đầu chưa chắc là tổng chi phí cuối cùng. Một số nền tảng hiển thị giá phòng thấp ở bước đầu, sau đó cộng thêm thuế, phí dịch vụ hoặc phụ phí ở bước thanh toán. Điều này khiến du khách có cảm giác giá bị đội lên trong quá trình đặt phòng.

Với du khách, cách tốt nhất là so sánh giá trên nhiều kênh, kiểm tra kỹ điều kiện hủy, thuế phí và tiện ích đi kèm. Nếu đi vào mùa cao điểm, cuối tuần hoặc dịp có sự kiện lớn, đặt sớm thường giúp có nhiều lựa chọn hơn. Ngược lại, nếu lịch trình linh hoạt, theo dõi giá trong vài ngày có thể giúp tìm được mức phù hợp.