Khách Australia ngất xỉu trên vịnh Hạ Long

Trong lúc leo núi trên đảo Ti Tốp, vịnh Hạ Long, một du khách Australia bị say nắng, ngất xỉu. Người này được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, sơ cứu và đưa về bờ kiểm tra.

Du khách lên tàu con, trung chuyển từ đảo Ti Tốp về du thuyền, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử vừa kịp thời hỗ trợ, sơ cứu một du khách nước ngoài bị say nắng trong quá trình tham quan đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long.

Sự việc xảy ra khoảng 15h15 ngày 24/6. Du khách là ông Phillip John Aitken, quốc tịch Australia, đi trên tàu du lịch QN-4558. Trong lúc leo núi Ti Tốp, ông có dấu hiệu mệt lả, say nắng rồi ngất xỉu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội công tác Ti Tốp thuộc Trung tâm Bảo tồn vịnh Hạ Long 1 phối hợp với Trung tâm Giám sát, an toàn và cứu nạn, cứu hộ của Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cùng nhân viên y tế Trung tâm 115 tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu và đưa du khách nước ngoài về bờ để kiểm tra, ngày 24/6. Ảnh: Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử.

Du khách sau đó được đưa xuống núi để sơ cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, ông nhanh chóng hồi tỉnh. Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tiếp tục điều động xuồng đưa du khách về bờ, chuyển tới bệnh viện trên địa bàn để kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Sau khi thăm khám, tình trạng sức khỏe của du khách ổn định. Ông sau đó quay lại tiếp tục hành trình cùng đoàn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh miền Bắc bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiều điểm du lịch biển đảo ghi nhận lượng khách tăng cao. Với các hành trình trên vịnh Hạ Long, du khách thường kết hợp tham quan hang động, tắm biển, chèo kayak hoặc leo núi ngắm toàn cảnh vịnh. Trong điều kiện nắng gắt, các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là leo núi vào buổi trưa và đầu giờ chiều, dễ khiến cơ thể mất nước, kiệt sức hoặc say nắng.

Trong khi đó, Đảo Ti Tốp nằm trong vùng lõi di sản vịnh Hạ Long, là một trong những điểm dừng chân quen thuộc trên tuyến tham quan vịnh. Hòn đảo nổi tiếng với bãi tắm hình vầng trăng, nước biển xanh và điểm ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao.

Du khách leo hơn 400 bậc đá ở Ti Tốp cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Để lên điểm vọng cảnh, du khách phải leo hơn 400 bậc đá. Từ độ cao gần 200 m so với mực nước biển, có thể nhìn bao quát các đảo đá vôi, tàu du lịch và mặt nước xanh đặc trưng của vịnh Hạ Long. Đây cũng là lý do Ti Tốp thường nằm trong lịch trình của nhiều đoàn khách quốc tế.

Tuy nhiên, cung leo bộ này có thể gây mất sức nếu du khách đi vào khung giờ nắng gắt, nhất là với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có bệnh nền.

Ban quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử khuyến cáo trong mùa hè, du khách tham gia các hoạt động ngoài trời trên vịnh cần chuẩn bị đủ nước uống, đội mũ, mặc trang phục thoáng nhẹ, sử dụng kem chống nắng và hạn chế vận động mạnh trong khung giờ nắng nóng nhất trong ngày.

Những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp hoặc sức khỏe không bảo đảm cần cân nhắc trước khi tham gia các hoạt động leo núi. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, mệt lả, đau đầu, buồn nôn, khó thở, du khách nên dừng hoạt động và báo ngay cho hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ hoặc lực lượng chức năng tại điểm tham quan.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hạ Long cuối tuần (27-28/6) có xu hướng hạ nhiệt so với giai đoạn nắng nóng gay gắt trước đó. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-33 độ C, thấp nhất khoảng 27 độ C, trời có mây, có mưa rào và dông.

Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1994 và tiếp tục ghi danh năm 2000 nhờ giá trị địa chất, địa mạo nổi bật, vịnh Hạ Long hiện vẫn là điểm đến quốc tế hàng đầu của Quảng Ninh. Trong quý I/2026, vịnh đón gần 650.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm phần lớn với gần 600.000 lượt. Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh ước đón hơn 10,1 triệu lượt khách, bao gồm trên 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Các thị trường đang được địa phương chú trọng khai thác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Nga và các nước CIS, Ấn Độ, Australia. Bên cạnh đó, dòng khách tàu biển từ các thị trường Á - Âu cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, thường cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong các hải trình du lịch khu vực.