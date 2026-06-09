Quy định mới về lưu trú qua đêm từ ngày 1/7 du khách cần biết

Từ ngày 1/7, quy định mới về thông báo lưu trú chính thức có hiệu lực, mở rộng trách nhiệm đối với khách sạn, homestay, resort và nhiều loại hình lưu trú qua đêm.

Bên trong một phòng khách sạn gần hồ Gươm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước khi bị phá dỡ.

Từ ngày 1/7, các quy định mới về trách nhiệm thông báo lưu trú sẽ chính thức có hiệu lực theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Theo quy định, khi có người lưu trú qua đêm, một số cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Trong đó, người đại diện các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort và các loại hình lưu trú khác phải thực hiện việc thông báo lưu trú theo quy định.

Ngoài ra, chủ sở hữu hoặc người quản lý các phương tiện được sử dụng làm nơi lưu trú qua đêm cũng thuộc diện phải thông báo lưu trú. Nhóm này bao gồm tàu thủy, tàu du lịch, nhà nổi, tàu cá, phương tiện lưu trú di động và các phương tiện khác có chức năng lưu trú qua đêm.

So với quy định trước đây, luật mới mở rộng và làm rõ hơn trách nhiệm của nhiều chủ thể liên quan, nhất là các mô hình lưu trú du lịch ngày càng phổ biến trong thực tế.

Nội dung thông báo lưu trú gồm các thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú và địa chỉ lưu trú.

Không gian kiến trúc bên trong một khách sạn 5 sao ở TP.HCM.

Việc thông báo phải được thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến lưu trú sau 23h, việc thông báo phải hoàn thành trước 8h ngày hôm sau.

Đại diện cơ sở lưu trú có thể thực hiện khai báo lưu trú thông qua ứng dụng VNeID bằng cách đăng nhập, chọn mục "Khai báo lưu trú" và làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, việc khai báo cũng có thể thực hiện trên "Cổng thông tin khai báo lưu trú" của Bộ Công an theo quy định hiện hành.

Theo cơ quan chức năng, việc thực hiện nghiêm túc quy định về thông báo lưu trú không chỉ là nghĩa vụ của công dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Dữ liệu lưu trú được cập nhật kịp thời sẽ giúp lực lượng công an có thêm cơ sở phục vụ quản lý cư trú, hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.