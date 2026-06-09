Nửa triệu khách đổ về lễ hội ở Đồng Tháp sau lùm xùm vặt trụi trái cây

Sau 4 ngày, lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 4,5 tỷ đồng.

Các gian hàng trái cây tươi thu hút đông đảo du khách tại lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I. Ảnh: UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 cho biết sau 4 ngày (5-8/6), sự kiện đã thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, nhiều mối liên kết hợp tác được thiết lập, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tổng doanh thu tại khu vực hội chợ ước đạt khoảng 4,5 tỷ đồng .

Lễ hội với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt" gồm 21 hoạt động như hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây, trình diễn nhạc nước kết hợp ánh sáng và mapping nghệ thuật "Về nghe sông kể", hội thi vẽ tranh "Miền trái ngọt - Màu quê hương", lễ hội đường phố, diễu hành và đồng diễn hóa trang.

Sau đêm khai mạc (ngày 5/6), một số khách tham quan đã lấy mất cây trái bày trí tại không gian trưng bày khiến nhiều tiểu cảnh trơ khung, mất thẩm mỹ. Đây là không gian trưng bày 35 loại trái cây đặc sản của Đồng Tháp, được thiết kế với 10 xuồng cây, nhiều giỏ tre và các cụm tiểu cảnh, bên trên bày trí hàng trăm kg trái cây các loại như sầu riêng, xoài, nhãn, thanh long, khóm.

Mô hình kết từ trái nhãn không còn nguyên vẹn, trái cây rơi vung vãi dưới mặt đất tối 5/6. Ảnh: Yêu Mỹ Tho.

Các đơn vị đã bổ sung trái cây, chỉnh trang lại toàn bộ không gian ngay trong sáng 6/6, bảo đảm mỹ quan trong thời gian diễn ra lễ hội. Ban tổ chức cũng yêu cầu các bên liên quan tăng cường lực lượng trực, giám sát và bảo vệ khu vực trưng bày; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và du khách ứng xử văn minh, không tác động đến các hạng mục phục vụ lễ hội.

Từ kết quả của lễ hội đầu tiên, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, cho biết địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng lễ hội trở thành sự kiện định kỳ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo định hướng của tỉnh, đây sẽ là diễn đàn kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch và tôn vinh giá trị ngành hàng trái cây Việt Nam. Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ II dự kiến tổ chức vào năm 2028 với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, mở rộng các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến du lịch và trải nghiệm dành cho du khách.