Lễ hội trái cây Đồng Tháp 'vỡ trận', tiểu cảnh bị lấy mất trái cây

Sau đêm khai mạc, nhiều không gian trưng bày tại Lễ hội trái cây Đồng Tháp xuất hiện tình trạng trái cây bị lấy gần hết, để lộ khung mô hình và phần rơm lót.

Tối 5/6, UBND tỉnh Đồng Tháp khai mạc Lễ hội trái cây lần thứ I với chủ đề "Đồng Tháp - Miền trái ngọt" tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh. Sự kiện kéo dài 4 ngày nhằm quảng bá nông sản, du lịch và văn hóa miệt vườn của địa phương.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, bên cạnh không khí sôi động, nhiều hình ảnh ghi nhận tại khu vực trưng bày trái cây đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Nhiều không gian trưng bày trở nên trơ trọi khi lượng lớn trái cây không còn trên các tiểu cảnh, chỉ còn lại lớp rơm lót bên dưới. Nhiều giỏ, mẹt trưng bày gần như trống trơn hoặc chỉ còn sót lại vài quả. Mô hình kết từ hàng trăm quả nhãn cũng không còn nguyên vẹn, để lộ khung và vật liệu bên trong.

Tại nhiều khu vực, vỏ trái cây, cuống quả, rác thải và vật liệu trang trí vương vãi dưới mặt đất. Một số tiểu cảnh mang phong cách miệt vườn với giỏ tre, mẹt đan và kiện rơm không còn giữ được hình dáng ban đầu do trái cây trưng bày bị lấy đi quá nhiều.

Mô hình kết từ trái nhãn không còn nguyên vẹn, trái cây rơi vung vãi dưới mặt đất.

Trước những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, duy trì cảnh quan và đẩy mạnh tuyên truyền về ứng xử văn minh tại lễ hội. Ban tổ chức sau đó bổ sung nhiều loại trái cây tươi, đặc sản của Đồng Tháp tại các không gian trưng bày.

Tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, rà soát các mô hình nghệ thuật, tiểu cảnh và khu vực trưng bày sản vật; kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng phát sinh và bổ sung sản phẩm trưng bày nhằm bảo đảm mỹ quan trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Sở phối hợp các đơn vị phụ trách trang trí thường xuyên chăm sóc, bảo quản các tiểu cảnh, mô hình nghệ thuật kết bằng trái cây; bảo đảm các không gian trưng bày luôn đầy đặn, hài hòa và hấp dẫn phục vụ người dân và du khách tham quan.

Nhiều tiểu cảnh trang trí trơ khung, trái cây bị lấy đi gần hết.

Các cơ quan chức năng bố trí lực lượng trực, giám sát tại những khu vực trọng điểm; nghiên cứu lắp đặt thêm rào chắn mềm, dây phân cách hoặc các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật, hạn chế tác động trực tiếp gây hư hỏng hiện vật trưng bày.

Ban tổ chức khuyến khích du khách tham quan, trải nghiệm văn minh, có trách nhiệm, không tác động làm ảnh hưởng đến hiện vật và các công trình trưng bày.

UBND các xã, phường phối hợp các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và tích cực tham gia bảo vệ các công trình, sản phẩm trưng bày trong thời gian diễn ra lễ hội.

Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I diễn ra đến hết ngày 8/6 tại quảng trường Hùng Vương. Chuỗi sự kiện gồm 21 hoạt động, trong đó có hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây; biểu diễn nhạc nước, ánh sáng và mapping nghệ thuật "Về nghe sông kể"; hội thi vẽ tranh "Miền trái ngọt - Màu quê hương"; lễ hội đường phố, diễu hành và đồng diễn hóa trang "Đồng Tháp - Sắc hương miền trái ngọt".