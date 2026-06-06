Đọc 'thần chú tàng hình' vẫn bị bắt vì trộm tiền công đức tại Thái Lan

Một nhân viên bảo vệ bị bắt sau khi lấy trộm tiền công đức của chùa Wat Pho (Thái Lan). Nghi phạm khai trước đó đã "xin lỗi các thần linh" và đọc "thần chú tàng hình".

Khoảnh khắc nghi phạm "xin lỗi thần linh" và đọc "thần chú tàng hình" trước khi trộm tiền công đức ở chùa Wat Pho, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: @policetv.

Cảnh sát thuộc đồn Phra Ratchawang (Bangkok, Thái Lan) hôm 4/6 đã bắt giữ người đàn ông 43 tuổi gần lối vào ngõ Lat Phrao 136 ở Bangkok. Cơ quan chức năng cũng thu giữ chiếc áo thun đen và quần dài màu đen được cho là trang phục nghi phạm mặc khi thực hiện hành vi trộm cắp, theo Bangkok Post.

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi đại diện chùa Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhalaram Rajwaramahawihan, thường được biết đến với tên gọi Wat Pho, trình báo về một vụ trộm xảy ra vào ban đêm tại khu giảng đường của chùa.

Theo cảnh sát, hai hòm công đức bằng gỗ bên trong tòa nhà đã bị di chuyển ra phía sau và bị đập phá để lấy tiền. Tại hiện trường, điều tra viên phát hiện một chiếc chân máy ảnh nhỏ, được cho là công cụ dùng để phá hòm công đức. Nghi phạm bị cáo buộc lấy đi 100 tờ tiền mệnh giá 20 baht, tổng cộng 2.000 baht.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 1h25 ngày 31/5, một người đàn ông đi vào khu giảng đường. Người này mặc áo thun đen ngắn tay, quần dài màu đen, giày thể thao đen buộc dây trắng và quấn một tấm vải trắng quanh đầu nhằm che giấu khuôn mặt.

Wat Pho là một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Tripadvisor.

Camera đã ghi lại rõ hình ảnh nghi phạm trước, trong và sau khi thực hiện vụ trộm, giúp cơ quan điều tra thu thập chứng cứ và xin lệnh bắt giữ từ Tòa án hình sự. Sau đó, cảnh sát xác định danh tính và bắt giữ nghi phạm khi phát hiện một người có đặc điểm trùng khớp với mô tả trong lệnh truy nã.

Trong quá trình thẩm vấn, người này thừa nhận đã trèo qua tường chùa để vào bên trong và lấy tiền trong các hòm công đức. Trước đây, nghi phạm từng đến Wat Pho làm công đức nên biết bên trong các hòm có chứa tiền mặt và quyết định lấy số tiền này để trang trải sinh hoạt.

Người đàn ông cũng cho biết trước khi ra tay đã "xin lỗi các vị thần linh" trong chùa và đọc một "câu thần chú tàng hình" mà anh ta tin có thể giúp mình không bị phát hiện.

Cảnh sát cho biết toàn bộ số tiền lấy trộm đã được nghi phạm sử dụng để trả tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt khác. Người này cũng thừa nhận từng có tiền án trộm cắp tại một tỉnh khác trước khi đến Bangkok làm việc.

Wat Pho là một trong những ngôi chùa cổ và nổi tiếng nhất Bangkok, được biết đến với bức tượng Phật nằm dài hơn 40 m phủ vàng. Khuôn viên chùa rộng với nhiều bảo tháp, tượng Phật và các công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn Thái Lan. Du khách đến Wat Pho không chỉ tham quan mà còn tìm hiểu lịch sử và văn hóa Phật giáo. Nơi này gìn giữ và phát triển nghệ thuật massage Thái truyền thống.

Nhóm du khách Trung Quốc chụp ảnh cạnh tượng Phật nằm tại chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan, năm 2016. Ảnh: Reuters.