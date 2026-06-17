Cảnh trái ngược tại Vĩnh Hy, Lý Sơn

Trong khi nhiều khách sạn, homestay tại Lý Sơn kín phòng với công suất 90-100% dịp hè, Vĩnh Hy lại chứng kiến lượng khách đặt phòng giảm do các tồn tại chưa khắc phục.

Dịp hè (tháng 6-8), đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) và vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa) bước vào mùa cao điểm du lịch khi thời tiết nắng đẹp, nước biển trong và học sinh, sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên, sau 2 năm nổi tiếng trên bản đồ du lịch, Vĩnh Hy dần giảm sức hút. Trong khi đó, dù phải mất thêm chi phí và 30-45 phút di chuyển chặng tàu cao tốc, Lý Sơn vẫn ghi nhận lượng khách tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Lý Sơn kín khách trẻ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đặng Văn Sâm, chủ Lý Sơn Bungalow Hostel ở đảo Bé kiêm dẫn tour du lịch địa phương, cho biết hè năm nay, cơ sở đã đạt 100% công suất phòng vào tháng 6 và 7, thậm chí phải từ chối khi khách liên hệ đặt phòng. Riêng tháng 8 lấp đầy khoảng 70%. Dịp cao điểm này, khách thường đặt trước một tháng.

"Lượng khách tăng 30-40% so với hè năm trước, nhờ vào 2 tuyến tàu cao tốc mới, vận hành êm và giá cả ổn định. Đặc biệt, khách Gen Z năm nay chiếm 70% tổng lượng khách của bungalow hostel, do Lý Sơn đang được đẩy mạnh review trên các nền tảng MXH", anh nói.

Cơ sở lưu trú của Sâm kết hợp giữa mô hình bungalow (nhà nhỏ một tầng) và hostel (nhà nghỉ giá rẻ). Phòng được trang trí thân thiện và đều hướng ra biển.

Tương tự, dữ liệu đặt phòng của Phú Sĩ Hotel cũng ghi nhận công suất tháng 6 và 7 đạt 95%, tháng 8 hơn 50% và đang lấp đầy qua từng ngày, bởi du khách không còn đặt trước quá lâu để đảm bảo lịch trình, theo Vũ Thanh Nhài, điều hành khách sạn.

Lý Sơn là điểm đến nội địa có mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất dịp hè, theo Agoda. Ảnh: Linh Xinh.

Cô cho biết lượng khách năm nay tăng gấp đôi, hè năm trước khá đìu hiu với tỷ lệ đặt phòng chưa đến 40%. Từ tháng 5, lượng khách đến đặc khu nhìn chung tăng lên rõ rệt, khiến việc kinh doanh lưu trú thuận lợi.

"Hè năm nay là mùa của du khách trẻ, chủ yếu đến từ miền Nam, chưa năm nào đông khách trẻ như năm nay. Tệp khách gia đình ít hơn", cô nhận định.

Khách có xu hướng lưu trú dài ngày hơn, trung bình 3 ngày vì đặc khu đa phần là điểm tham quan tự nhiên, chưa có nhiều nơi vui chơi.

Phía Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express), đơn vị đang vận hành 2 tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, ghi nhận công suất 60-70% cho tất cả tuyến trong tháng 6-7. Trung bình mỗi ngày tàu chạy 8 chuyến khứ hồi, đưa đón 1.200-1.500 khách, chiếm 65% lượng khách ra đặc khu.

Đại diện đơn vị đã gửi công văn đến cơ quan ban ngành để xin phép tăng lên 10 chuyến/ngày để phục vụ du khách trong dịp cao điểm hè.

Theo ông Phan Văn Thảo, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn, mỗi ngày có khoảng 1.500-2.000 lượt khách đến đặc khu, nhu cầu lưu trú được phục vụ bởi hơn 130 khách sạn, homestay. Cùng với thiên nhiên hoang sơ, đến cuối tháng 6, đặc khu tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao và văn hóa, đồng thời quản lý chặt chẽ du lịch theo cách thân thiện để hút khách dịp hè.

Vĩnh Hy hết cảnh "cháy phòng"

Trong khi đó, vịnh Vĩnh Hy lại rơi vào tình trạng đối lập, lượng khách đến vui chơi sụt giảm vì áp lực cạnh tranh và những hạn chế về hạ tầng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Resort Vĩnh Hy, thông tin công suất phòng chỉ đạt khoảng 85% trong tháng 6, tháng 7 và 8 thấp hơn. Phần lớn nguồn khách đến từ TP.HCM và khu vực miền Tây, còn lại là các tỉnh Tây Nguyên, Hà Nội.

Hè năm nay, lượng khách đến resort giảm sút, trong khi các hè năm trước luôn "cháy phòng". Một trong những nguyên nhân là số lượng cơ sở lưu trú ở Vĩnh Hy đã tăng gấp 3 lần, nhưng lượng khách chung không thay đổi.

Vĩnh Hy nhìn từ trên cao và bến cảng lúc hoàng hôn. Ảnh: Trúc Hồ.

"Hạ tầng du lịch vẫn còn bất cập như thiếu bãi đỗ xe, thường xuyên ùn tắc. Các vấn đề liên quan đến cầu tàu chưa giải quyết dứt điểm. Tất cả gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khiến du khách ngày càng cân nhắc giữa Vĩnh Hy và các điểm du lịch biển khác, ông Vũ chia sẻ.

Chung nhận định, Đại Nhân, chủ hệ thống Homestay Le Cosmos Village, cho biết vào dịp cao điểm, nguồn cung điện, nước máy chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Homestay phải chủ động xây dựng phương án dự phòng.

Cảnh quá tải khách cũng không còn diễn ra tại homestay của Nhân. Tháng 6-8, công suất phòng trung bình đạt khoảng 70-80%, tốc độ lấp đầy chậm.

"Năm nay, ở phân khúc homestay, lượng khách giảm đi, do đặc thù của nhiều homestay tại Vĩnh Hy là nằm xen kẽ trong khu dân cư, du khách đôi khi phải hòa nhịp sinh hoạt cùng người dân. Tuy nhiên, với sự phát triển của du lịch, họ đã phần nào ý thức hơn về việc xây dựng hình ảnh điểm đến", anh nói.

Để kích cầu lưu trú, homestay giữ mức giá từ 800.000 đồng đến 7,2 triệu đồng/đêm, không tăng hay áp dụng phụ thu mùa cao điểm.

Bãi Chuối là bãi tắm nổi tiếng tại Vĩnh Hy. Ảnh: Phương Tali.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa, nhìn nhận thời gian qua, các loại hình homestay tại Vĩnh Hy đang phát triển theo xu hướng trải nghiệm, dã ngoại và cộng đồng. Dự báo hè năm nay, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tiếp tục khả quan.

Về những bất cập, ông cho rằng Vĩnh Hy trên đà phát triển về du lịch. Tuy nhiên, yếu tố hạ tầng vẫn đang được tỉnh đầu tư và hoàn thiện. Ngoài nguồn lực từ chính quyền địa phương, các doanh nghiệp du lịch cũng chủ động nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu.

"Riêng các vấn đề liên quan đến giao thông cần thời gian và các chương trình đầu tư đồng bộ để bảo đảm sự phát triển bền vững", ông Nhựt thông tin.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, đặc khu Lý Sơn lần đầu ghi nhận hơn 3.200 lượt khách quốc tế, tổng lượng khách đạt trên 56.000 lượt. Năm 2025 cũng đón hơn 187.000 lượt khách, trong đó có 2.655 lượt khách quốc tế. Riêng vịnh Vĩnh Hy, vào mùa cao điểm, mỗi ngày ghi nhận khoảng 15.000 lượt khách.