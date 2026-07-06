'Bùng nổ' du lịch Cape Verde sau World Cup

Dù dừng bước ở vòng 32 sau thất bại trước Argentina, Cape Verde bất ngờ trở thành điểm đến được người Trung Quốc "săn đón" khi lượng tìm kiếm du lịch tăng hơn 200%.

Thủ môn Vozinha và Messi trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde trên sân vận động Hard Rock, Mỹ, sáng 4/7. Ảnh: Reuters.

"Cape Verde thua trận nhưng chiến thắng cả thế giới" trở thành chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 410 triệu lượt xem tính đến chiều 5/7.

Đội tuyển có biệt danh "Những chú cá mập xanh" khép lại hành trình World Cup hôm 3/7 sau thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina của Lionel Messi ở vòng 32 đội, sau hiệp phụ. Điểm sáng của Cape Verde là thủ môn 40 tuổi Vozinha với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, suýt tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá.

Lượng tìm kiếm du lịch tăng hơn 200%

Global Times dẫn dữ liệu Trip.com cung cấp, tính đến cuối tháng 6, lượng du khách Trung Quốc tìm kiếm về Cape Verde tăng 388% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 852% so với tháng trước. Lượng đặt vé máy bay đến quốc đảo này tăng 76%, trong khi đặt phòng khách sạn tăng 46%.

Tongcheng Travel cũng cho biết trong 24 giờ sau trận Argentina - Cape Verde ngày 4/7, lượng tìm kiếm quốc đảo này với tư cách điểm đến du lịch tăng hơn 200% so với tuần trước. Người dùng tại Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Sơn Đông là những nhóm quan tâm nhiều nhất.

Nhu cầu đặt tour thiết kế riêng đến Tây Phi cũng tăng nhanh, đặc biệt là các hành trình kết hợp như "Cape Verde - Lisbon" hoặc tour khám phá nhiều đảo tại Cape Verde. Dữ liệu từ HopeGoo, nền tảng quốc tế thuộc Tongcheng Travel, cho thấy lượng tìm kiếm các chuyến bay nối chuyến từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Cape Verde qua châu Âu tăng khoảng 12 lần chỉ sau một tuần.

Thủ môn Vozinha cản phá cú sút của Messi trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde trên sân vận động Hard Rock, Mỹ, sáng 4/7. Ảnh: Reuters.

Diễn viên Trung Quốc Mã Tư Thuần chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu rằng cô hy vọng một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến Cape Verde. "Tôi thực sự muốn tận mắt chứng kiến đất nước nhỏ bé nhưng có tinh thần kiên cường vượt xa quy mô của mình", cô viết.

Trước khi rời Mỹ sau khi kết thúc hành trình World Cup hôm 4/7, đội tuyển Cape Verde gửi lời cảm ơn người hâm mộ Trung Quốc. "Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Trung Quốc đã ủng hộ đội tuyển. Cảm ơn cộng đồng Trung Quốc vì tình cảm mà các bạn dành cho chúng tôi", đội tuyển chia sẻ, theo China News Service.

Đại sứ Cape Verde tại Trung Quốc Arlindo do Rosário bày tỏ ấn tượng trước tình cảm giữa người dân hai nước. "Bóng đá có sức mạnh kết nối trái tim con người và góp phần củng cố tình hữu nghị vốn đã sâu sắc giữa nhân dân hai nước", ông nói.

Quốc đảo châu Phi hơn 500.000 dân có gì?

Cách bờ biển Tây Phi khoảng 500 km, Cape Verde là quốc đảo gồm 10 hòn đảo núi lửa nằm giữa Đại Tây Dương. Bên cạnh sức hút từ lần đầu góp mặt tại World Cup, nơi đây còn được biết đến như điểm nghỉ dưỡng với khí hậu dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và bản sắc văn hóa độc đáo.

Về mặt địa lý, Cape Verde thuộc quần đảo Macaronesia - còn được gọi là "Quần đảo Hạnh phúc" - cùng với Madeira, Canary và Azores. Các quần đảo này đều nổi tiếng với địa hình núi lửa và hệ sinh thái đặc trưng giữa Đại Tây Dương.

Bãi biển Santa Maria trên đảo là điểm đến nổi tiếng kết hợp giữa bóng đá, biển xanh và các hoạt động nghỉ dưỡng. Ảnh: Martin Zwick.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Cape Verde là thời tiết. Quốc đảo có khoảng 350 ngày nắng mỗi năm, nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Khí hậu chỉ chia thành hai mùa, gồm mùa gió từ tháng 10 đến giữa tháng 7 năm sau và mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 9.

Diện tích của Cape Verde khoảng 4.033 km2, gồm 10 đảo lớn, trong đó 9 đảo có người sinh sống. Mỗi hòn đảo mang một bản sắc riêng nhờ sự pha trộn của văn hóa Creole.

Nếu du khách yêu thích biển, đảo Sal là lựa chọn phổ biến nhất. Tên gọi của đảo trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "muối". Sal nổi tiếng với làn nước màu ngọc lam, bãi cát trắng và khí hậu ôn hòa quanh năm. Bãi biển Santa Maria, một trong "7 kỳ quan Cape Verde", là nơi du khách có thể bắt gặp cá heo, đàn cá, cá đuối, thậm chí cả lươn moray.

Ngoài các hoạt động bơi lội và thể thao dưới nước, thị trấn Santa Maria còn có nhiều trải nghiệm như đi bộ từ Pontão de Santa Maria đến bãi biển Ponta Preta, chơi golf, cưỡi ngựa, zipline hoặc tham quan Vườn thực vật Pachamama Eco Park và bảo tàng House of Culture.

Một góc rợp bóng mát trên bãi biển Tarrafal, điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Cape Verde. Ảnh: Condé Nast Traveler.

Trong khi đó, đảo São Vicente phù hợp với những du khách muốn khám phá văn hóa bản địa. Thủ phủ Mindelo được xem là nơi giao thoa giữa các nền văn hóa châu Phi, châu Âu, Bồ Đào Nha và Brazil.

Tại trung tâm văn hóa Mindelo, du khách có thể tìm hiểu ẩm thực, nghệ thuật đường phố, thủ công mỹ nghệ, đời sống về đêm và âm nhạc truyền thống thông qua các tour bằng tiếng Anh, Pháp, Đức hoặc Bồ Đào Nha, kéo dài khoảng 6 tiếng với giá từ 130 euro.

Những ai muốn tận hưởng không gian yên tĩnh có thể đến đảo Maio. Cơ quan Du lịch Cape Verde khuyến khích du khách khám phá hòn đảo bằng xe đạp để ngắm các bãi biển, vịnh, đầm phá và những điểm văn hóa. Nhiều bãi biển tại đây đồng thời là khu dự trữ sinh quyển và nơi rùa biển lên đẻ trứng hàng năm.

Ngoài ba hòn đảo nổi tiếng trên, Cape Verde còn có Santiago, Fogo, Santo Antão, Brava, Boa Vista, São Nicolau và Santa Luzia, mỗi nơi đều mang những nét đặc trưng riêng.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, quốc đảo còn được đánh giá cao về ẩm thực. Món ăn nổi tiếng nhất là cachupa, món hầm truyền thống kết hợp thịt bò, gà, cá ngừ hoặc xúc xích với ngô, đậu, sắn, cà rốt, bắp cải, cải xoăn và bí đỏ. Người dân địa phương gọi đây là "bữa tiệc của các hòn đảo".

Hành động đẹp của CĐV Argentina sau trận gặp Cape Verde Sáng 4/7, Cape Verde chia tay World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 32 đội, nhưng màn trình diễn đầy quả cảm của họ nhận được sự tán thưởng từ phía CĐV đối phương.