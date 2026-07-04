Cape Verde thua nhưng Vozinha thì không

Vozinha bước vào trận đấu lịch sử tại vòng 32 đội ở tuổi 40 với tư cách là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại vòng loại trực tiếp của World Cup 2026, mang trên vai trọng trách bảo vệ khung thành khi đối mặt sức mạnh tấn công khủng khiếp từ đương kim vô địch Argentina.