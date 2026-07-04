Cape Verde thua nhưng Vozinha thì không

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Vozinha bước vào trận đấu lịch sử tại vòng 32 đội ở tuổi 40 với tư cách là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại vòng loại trực tiếp của World Cup 2026, mang trên vai trọng trách bảo vệ khung thành khi đối mặt sức mạnh tấn công khủng khiếp từ đương kim vô địch Argentina.
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Ngay từ phút 18, anh khẳng định tài năng bằng pha bắt gọn cú sút phạt của Lionel Messi và tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở phút 45 khi cản phá xuất sắc cú dứt điểm một chạm cực mạnh của Enzo Fernandez ngay sát vòng cấm địa.
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Sau khi bị dẫn bàn, Vozinha vẫn giữ được cái đầu lạnh để từ chối bàn thắng mười mươi của đội trưởng Argentina ở phút 62 bằng một pha cứu thua dũng cảm bằng bụng trong tình huống đối mặt trực diện.
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Tiếp đà hưng phấn, thủ thành kỳ cựu của Cape Verde thực hiện một pha bay người đẳng cấp thế giới vào phút 72 để đẩy bóng đi hết đường biên ngang sau cú sút phạt hướng thẳng vào góc chữ A của Messi.
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Bước sang hiệp phụ, dù phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm hiểm hóc của Lisandro Martinez, Vozinha vẫn cho thấy vai trò thủ lĩnh khi chính là người thực hiện đường phát bóng dài chuẩn xác ở phút 103, khơi mào cho tình huống tấn công mẫu mực dẫn đến bàn gỡ hòa đầy cảm xúc của Sidny Cabral.
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Cùng với các hậu vệ của Cape Verde, Vozinha đã chơi tốt dù hai lần bị chọc thủng lưới. Thầy trò Bubista kéo nhà đương kim vô địch Argentina vào thời gian đá hiệp phụ và chỉ để thua sít sao 2-3 chung cuộc.
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Vozinha chơi trọn vẹn 120 phút với 8 pha cứu thua, gồm 4 lần bay người và 3 pha cản phá trong vòng cấm. Anh sở hữu 12 lần thu hồi bóng, 3 lần quét bóng và thắng 100% tranh chấp. Dù nhận 3 bàn thua, đội trưởng Cape Verde vẫn chuyền chính xác 22 lần, ngăn chặn 0,4 xG (Chỉ số bàn thắng kỳ vọng)
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Sau trận, Vozinha và Messi đã dành cho nhau những cái ôm và lời hỏi thăm. Cả hai đều thu hút sự quan tâm từ truyền thông ở World Cup 2026
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.