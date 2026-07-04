Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cape Verde thua nhưng Vozinha thì không

  • Thứ bảy, 4/7/2026 08:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù Cape Verde để thua Argentina với tỷ số 2-3 tại vòng 32 đội World Cup 2026, thủ thành Vozinha hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu về màn trình diễn của mình.

world cup, argentina, cape verde anh 1

Vozinha bước vào trận đấu lịch sử tại vòng 32 đội ở tuổi 40 với tư cách là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại vòng loại trực tiếp của World Cup 2026, mang trên vai trọng trách bảo vệ khung thành khi đối mặt sức mạnh tấn công khủng khiếp từ đương kim vô địch Argentina.
world cup, argentina, cape verde anh 2

Ngay từ phút 18, anh khẳng định tài năng bằng pha bắt gọn cú sút phạt của Lionel Messi và tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở phút 45 khi cản phá xuất sắc cú dứt điểm một chạm cực mạnh của Enzo Fernandez ngay sát vòng cấm địa.
world cup, argentina, cape verde anh 3

Sau khi bị dẫn bàn, Vozinha vẫn giữ được cái đầu lạnh để từ chối bàn thắng mười mươi của đội trưởng Argentina ở phút 62 bằng một pha cứu thua dũng cảm bằng bụng trong tình huống đối mặt trực diện.
world cup, argentina, cape verde anh 4

Tiếp đà hưng phấn, thủ thành kỳ cựu của Cape Verde thực hiện một pha bay người đẳng cấp thế giới vào phút 72 để đẩy bóng đi hết đường biên ngang sau cú sút phạt hướng thẳng vào góc chữ A của Messi.
world cup, argentina, cape verde anh 5

Bước sang hiệp phụ, dù phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm hiểm hóc của Lisandro Martinez, Vozinha vẫn cho thấy vai trò thủ lĩnh khi chính là người thực hiện đường phát bóng dài chuẩn xác ở phút 103, khơi mào cho tình huống tấn công mẫu mực dẫn đến bàn gỡ hòa đầy cảm xúc của Sidny Cabral.
world cup, argentina, cape verde anh 6

Cùng với các hậu vệ của Cape Verde, Vozinha đã chơi tốt dù hai lần bị chọc thủng lưới. Thầy trò Bubista kéo nhà đương kim vô địch Argentina vào thời gian đá hiệp phụ và chỉ để thua sít sao 2-3 chung cuộc.
world cup, argentina, cape verde anh 7

Vozinha chơi trọn vẹn 120 phút với 8 pha cứu thua, gồm 4 lần bay người và 3 pha cản phá trong vòng cấm. Anh sở hữu 12 lần thu hồi bóng, 3 lần quét bóng và thắng 100% tranh chấp. Dù nhận 3 bàn thua, đội trưởng Cape Verde vẫn chuyền chính xác 22 lần, ngăn chặn 0,4 xG (Chỉ số bàn thắng kỳ vọng)
world cup, argentina, cape verde anh 8

Sau trận, Vozinha và Messi đã dành cho nhau những cái ôm và lời hỏi thăm. Cả hai đều thu hút sự quan tâm từ truyền thông ở World Cup 2026
Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Khoảnh khắc sững sờ của Messi

Thủ môn Vozinha trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở vòng 32 đội World Cup 2026 nhờ màn trình diễn xuất thần dù phải đương đầu với Lionel Messi.

3 giờ trước

Messi hiểu rõ luật, suýt đánh lừa thủ môn Cape Verde

Sáng 4/7, Lionel Messi tung cú đá phạt chớp nhoáng trong lúc thủ môn Vozinha mải chỉnh hàng rào khi Argentina đối đầu Cape Verde thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

3 giờ trước

Shakira lại xuất hiện theo dõi Messi

Sáng 4/7, Shakira thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện trên khán đài trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

3 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup argentina cape verde Tuyển Cape Verde world cup argentina cape verde

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý