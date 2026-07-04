Messi hiểu rõ luật, suýt đánh lừa thủ môn Cape Verde

Sáng 4/7, Lionel Messi tung cú đá phạt chớp nhoáng trong lúc thủ môn Vozinha mải chỉnh hàng rào khi Argentina đối đầu Cape Verde thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Messi sút bóng trong lúc thủ môn Cape Verde còn chỉnh hàng rào.

Phút 72 trên sân Hard Rock, Argentina được hưởng một quả đá phạt ngay sát vùng cấm. Trong lúc thủ môn Vozinha mải mê điều chỉnh hàng rào và chưa hoàn toàn sẵn sàng, Messi bất ngờ thực hiện cú sút về góc xa khung thành thay vì chờ tiếng còi của trọng tài.

Cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Cape Verde phải bay người hết cỡ để đẩy bóng chịu phạt góc, cứu đội nhà khỏi bàn thua trông thấy. Dù không thành công, pha xử lý nhanh của Messi vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng quan sát và sự nhạy bén hiếm có.

Đây không phải lần đầu tiên Messi sử dụng "chiêu độc" này. Mùa giải 2011/12, khi còn khoác áo Barcelona, siêu sao người Argentina từng ghi một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất sự nghiệp từ tình huống tương tự.

Trong trận gặp Atletico Madrid, Messi phát hiện thủ môn Thibaut Courtois mải chỉ đạo hàng rào và bỏ trống góc phải khung thành. Không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức tung cú đá phạt theo quỹ đạo hình "quả chuối", đưa bóng găm thẳng vào lưới, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Barcelona. Khi đó, Courtois phải trả giá vì dành quá nhiều thời gian sắp xếp hàng phòng ngự.

Việc Messi tung cú sút trước khi trọng tài cất còi hoàn toàn không vi phạm luật. Theo quy định của FIFA, nếu trọng tài không yêu cầu thực hiện quả đá phạt theo hiệu lệnh, đội được hưởng đá phạt có quyền triển khai ngay, miễn là bóng được đặt đúng vị trí và đứng yên.

Nhờ am hiểu luật cùng khả năng đọc tình huống cực nhanh, Messi tiếp tục cho thấy sự khác biệt ngay cả ở tuổi 39. Lần này Vozinha cảnh giác để cứu thua, nhưng pha xử lý của số 10 Argentina vẫn là điểm nhấn đáng nhớ của trận đấu.

Sáng 4/7, Argentina thắng Cape Verde 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8. Hai đội hoà 1-1 trong 90 phút, theo đó phải đá thêm hai hiệp phụ - nơi đại diện Nam Mỹ thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng.