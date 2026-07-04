Shakira lại xuất hiện theo dõi Messi

Sáng 4/7, Shakira thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi xuất hiện trên khán đài trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Vẻ ngoài gây chú ý của Shakira.

Ngôi sao nhạc pop người Colombia ngồi ở khu vực khán đài VIP. Trong hình ảnh được truyền hình ghi lại, Shakira diện áo hai dây màu trắng với phần cúp ngực, kết hợp kính râm gọng trắng, mái tóc nâu xõa tự nhiên. Phong cách trẻ trung cùng thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ 49 tuổi lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Shakira có mặt trong ngày Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina. Từ đường chuyền tinh tế của Lisandro Martinez, siêu sao 39 tuổi khống chế gọn gàng trước khi hạ gục thủ môn Vozinha, nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup 2026 lên con số 7.

Đây là lần thứ hai Shakira xuất hiện trên khán đài theo dõi một trận đấu của Messi tại giải năm nay. Trước đó, cô cũng góp mặt trong chiến thắng 2-0 của Argentina trước Áo ở vòng bảng.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 4 Shakira đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Shakira trở thành một phần ký ức của nhiều kỳ World Cup với những màn trình diễn được người hâm mộ nhớ mãi. Nữ ca sĩ từng tạo tiếng vang với các ca khúc gắn liền với giải đấu và tiếp tục xuất hiện tại lễ khai mạc năm nay.

Năm nay, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt trong lễ khai mạc, khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ gắn bó nhất với lịch sử World Cup.

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