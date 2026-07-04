Messi ghi bàn, Lisandro khiến Ibrahimovic và Roy Keane trầm trồ

Lionel Messi ghi bàn và chiếm spotlight trước Cape Verde, nhưng đường kiến tạo của Lisandro Martinez mới là pha bóng khiến Zlatan Ibrahimovic và Roy Keane đặc biệt chú ý.

Messi ghi bàn, nhưng pha kiến tạo của Lisandro Martinez cũng trở thành điểm nhấn của trận đấu. Ảnh: Reuters.

Messi tiếp tục để lại dấu ấn tại World Cup với pha xử lý gọn gàng và dứt điểm đẳng cấp, ghi bàn mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde sáng 4/7. Tuy nhiên, bàn thắng của siêu sao Argentina bắt nguồn từ đường chuyền chính xác của Lisandro Martinez, trung vệ đang khoác áo Manchester United.

Ibrahimovic cho rằng anh chưa bao giờ nghi ngờ đẳng cấp của Messi, đặc biệt ở bước một và khả năng kết thúc. Dù vậy, cựu tiền đạo người Thụy Điển nhấn mạnh Lisandro cũng xứng đáng nhận nhiều lời khen.

“Phải dành sự ghi nhận cho Martinez. Đó là một đường chuyền không thể tin được”, Ibrahimovic nhận xét. Theo anh, Manchester United đang sở hữu một cầu thủ không chỉ biết phòng ngự, mà còn có thể tạo ra cơ hội bằng những pha xử lý chất lượng từ tuyến dưới.

Ibrahimovic thậm chí đánh giá đây là một trong những pha kiến tạo hay nhất tại World Cup năm nay. Anh cũng gọi Lisandro là một trong những trung vệ chơi chân tốt nhất thế giới hiện tại.

Roy Keane có cùng quan điểm. Cựu thủ quân Manchester United cho rằng dư luận nói nhiều về bàn thắng của Messi là điều dễ hiểu, nhưng đường chuyền của Lisandro không nên bị bỏ qua: “Hãy tạm quên bàn thắng của Messi. Đường chuyền của Lisandro Martinez thật tuyệt vời. Khả năng chuyền bóng của cậu ấy rất ấn tượng”.

Theo Keane, Lisandro khiến pha bóng trông đơn giản, nhưng thực tế đường chuyền đó đòi hỏi lực bóng, tầm nhìn và thời điểm xử lý ở đẳng cấp cao. Ông cũng nhận định trung vệ này đang trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Argentina.

Lisandro không chỉ mang đến sự quyết liệt trong phòng ngự. Anh còn cho thấy sự điềm tĩnh khi cầm bóng, khả năng đọc trận đấu và phát triển tấn công từ hàng thủ. Đó là phẩm chất cần có ở những đội bóng lớn, nơi một trung vệ không chỉ phá bóng mà còn phải mở ra hướng lên bóng.

Messi vẫn là người được nhắc tên nhiều nhất sau bàn thắng, nhưng Lisandro Martinez mới là người tạo ra khoảnh khắc. Một đường chuyền đủ chính xác để biến pha di chuyển của Messi thành bàn thắng.