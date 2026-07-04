Lionel Messi tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của bóng đá thế giới khi liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử tại World Cup 2026.

Messi tiếp tục xô đổ kỷ lục World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong trận gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7, đội trưởng tuyển Argentina ghi bàn mở tỷ số sau một pha xử lý tinh tế. Pha lập công này giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 20 bàn thắng trong lịch sử World Cup.

Bên cạnh khả năng săn bàn, thủ quân Argentina còn tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng toàn diện trong các trận đấu loại trực tiếp. Theo thống kê, Messi góp dấu giày vào 12 bàn thắng ở vòng knock-out World Cup, gồm 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo. Thành tích này giúp anh vượt qua Pele và Kylian Mbappe, những người cùng sở hữu 11 lần tham gia trực tiếp vào các bàn thắng ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 1966.

Đáng chú ý, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 8 trận World Cup liên tiếp. Chuỗi trận ấn tượng của anh bắt đầu từ vòng 16 đội gặp Australia tại World Cup 2022. Sau đó, M10 tiếp tục nổ súng trước Hà Lan, Croatia và lập cú đúp trong trận chung kết với Pháp.

Đến World Cup 2026, siêu sao người Argentina duy trì phong độ bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo, cùng các bàn thắng vào lưới Jordan và Cape Verde.

Ở tuổi 39, Messi vẫn không ngừng xô đổ những kỷ lục cũ, tiếp tục viết nên chương mới trong lịch sử World Cup và củng cố vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

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