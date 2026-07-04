Salah bật khóc sau kỳ tích lịch sử

Mohamed Salah không kìm được nước mắt khi cùng tuyển Ai Cập lần đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng trước Australia.

Salah bật khóc sau khi thắng Australia. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 4/7, Mohamed Salah trở thành tâm điểm sau khi tuyển Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên loạt sút luân lưu (hai đội hòa 1-1 sau 120 phút) để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, đội trưởng của đại diện châu Phi bật khóc vì xúc động trước cột mốc chưa từng có của bóng đá nước nhà. Trên sân, Salah được các đồng đội vây quanh chúc mừng. HLV Hossam Hassan cũng không giấu nổi cảm xúc khi chứng kiến đội tuyển làm nên lịch sử.

Khán giả Ai Cập trên khán đài hòa cùng bầu không khí lễ hội, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026.

Ở loạt sút luân lưu, Salah là người thực hiện quả đá thứ ba cho Ai Cập. Ngôi sao mang áo số 10 gây bất ngờ khi chọn cú panenka đầy táo bạo, đưa bóng bay qua thủ môn Mathew Ryan để giúp đội nhà tiến gần hơn đến chiến thắng.

Chia sẻ sau trận, Salah tiết lộ quyết định thực hiện cú đá ấy chỉ được đưa ra ở thời điểm cuối cùng.

Salah thực hiện quả panenka thành công trên chấm luân lưu trước Australia. Ảnh: Reuters.

"Nếu có ai làm điều đó thì chắc chỉ có tôi. Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn các đồng đội và muốn truyền sự tự tin cho họ. Tôi quyết định ở phút cuối. Tôi cũng không biết đây có phải kỳ World Cup cuối cùng của mình hay không, nhưng tôi buộc phải làm vậy", Salah cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn bên đường biên, cựu tiền đạo Liverpool nhiều lần nghẹn ngào. Anh cho biết trước trận đã nhắn nhủ các đồng đội hãy tận hưởng sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới thay vì để áp lực chi phối.

"Đây là lịch sử. Tôi nói với các đồng đội rằng đây là sân khấu lớn nhất đời họ. Hãy tận hưởng nó và đừng để áp lực ảnh hưởng. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi đã làm nên lịch sử", Salah chia sẻ.

Chiến thắng trước Australia giúp Ai Cập lần đầu vượt qua vòng knock-out đầu tiên ở World Cup. Đối thủ tiếp theo của Salah cùng các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp Argentina gặp Cape Verde ở vòng 1/8.

Ai Cập vươn lên dẫn 1-0 trước Australia Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.