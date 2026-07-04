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Thể thao World Cup 2026

Kỷ lục buồn của cầu thủ Ai Cập trong chiến thắng lịch sử

  • Thứ bảy, 4/7/2026 04:41 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Dù đã cùng tuyển Ai Cập thắng Australia tại vòng 1/16 World Cup 2026 vào rạng sáng 4/7, Mohamed Hany vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn.

Hany trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần phản lưới nhà tại World Cup từ năm 1966.

Phút 55, từ quả đá phạt của Australia, Mohamed Hany vô tình đánh đầu vào lưới nhà, giúp đại diện châu Á gỡ hoà 1-1. Đáng buồn hơn, anh vừa “đốt lưới nhà” ở trận đấu vòng bảng gặp Bỉ.

Qua đó, Hany trở thành cầu thủ đầu tiên có hai bàn phản lưới nhà tại World Cup kể từ năm 1966. Đây được xem là cột mốc đáng quên của cầu thủ 30 tuổi, nhất là trong ngày Ai Cập giành chiến thắng lịch sử.

Đây là lần đầu tiên đại diện châu Phi vào đến vòng loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ là đội được đánh giá cao hơn, và đã mở tỷ số sớm nhờ bàn thắng của Emam Ashour. Tuy nhiên, chính bàn phản lưới của Hany cùng sự xuất sắc của thủ thành Patrick Beach bên phía Australia đã kéo họ vào đến loạt luân lưu.

Mohamed Salah và các đồng đội không mắc bất cứ sai lầm nào, còn các cầu thủ áo vàng lại sút ra ngoài hai lần. Chung cuộc, Ai Cập vượt qua Australia với tỷ số luân lưu 4-2. Đoàn quân của HLV Hossam Hassan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/8 tới.

Ai Cập vươn lên dẫn 1-0 trước Australia Rạng sáng 4/7, Emam Ashour đánh đầu tung lưới Australia, mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

Hany Tuyển Ai Cập Salah Ai Cập World Cup

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