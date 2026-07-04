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Thể thao World Cup 2026

FIFA gấp rút đổi lịch 2 trận đấu lớn ở vòng 1/8 World Cup

  • Thứ bảy, 4/7/2026 04:22 (GMT+7)
  • 52 phút trước

FIFA đang cân nhắc điều chỉnh lịch hai trận vòng 1/8 World Cup 2026 khi nguy cơ giông bão và ngập lụt đe dọa các cuộc so tài quan trọng.

Trận Anh - Mexico nhiều khả năng dời lịch do tình hình thời tiết. Ảnh: Reuters.

FIFA đứng trước bài toán khó về lịch thi đấu sau khi thời tiết xấu tại Mexico City có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các trận đấu ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, cơ quan điều hành bóng đá thế giới đang khẩn trương thảo luận phương án thay đổi giờ thi đấu của hai cặp đấu lớn.

Đáng chú ý nhất là màn so tài giữa tuyển Anh và Mexico trên sân Azteca. Trận đấu vốn được ấn định diễn ra lúc 7h sáng ngày 6/7 (giờ Anh), nhưng có thể được đẩy lên sớm khoảng 6 tiếng, tương đương 1h ngày 6/7, nhằm tránh khung thời gian được dự báo xuất hiện mưa lớn, dông sét và nguy cơ ngập lụt tại thủ đô Mexico.

Việc thay đổi giờ bóng lăn của trận Anh - Mexico có thể kéo theo hiệu ứng domino với cặp đấu còn lại giữa Brazil và Na Uy. Trận đấu này dự kiến diễn ra trên sân MetLife (Mỹ) lúc 3h ngày 6/7 (giờ Anh). Nếu lịch thi đấu của tuyển Anh được điều chỉnh, FIFA sẽ phải tính toán lại để tránh hai trận đấu lớn diễn ra cùng thời điểm.

Người phát ngôn Liên đoàn Bóng đá Brazil xác nhận khả năng thay đổi lịch là hoàn toàn có thể xảy ra. "Một sự điều chỉnh là điều có thể và chúng tôi đang chờ quyết định từ FIFA", đại diện CBF cho biết.

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Trận đấu giữa Brazil và Na Uy có nguy cơ phải đổi lịch theo trận Anh - Mexico. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói là Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) chỉ biết về khả năng đổi lịch thông qua các phóng viên có mặt tại buổi tập của đội tuyển, thay vì nhận thông báo chính thức từ FIFA.

Đây không phải lần đầu thời tiết gây xáo trộn World Cup 2026. Trước đó, trận Mexico gặp Ecuador bị lùi giờ thi đấu một tiếng vì sấm sét, còn cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq ở vòng bảng phải hoãn hơn hai giờ do điều kiện thời tiết nguy hiểm tại Philadelphia.

Nếu trận Anh - Mexico thực sự được đá sớm, kế hoạch cho người hâm mộ tại Anh cũng sẽ phải điều chỉnh. Trước đó, Chính phủ Anh từng cho phép các quán rượu mở cửa đến 5h sáng để phục vụ khán giả theo dõi trận đấu theo lịch cũ.

Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng được tăng cường các biện pháp an ninh với hệ thống phong tỏa quanh khách sạn trước giờ bóng lăn.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
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