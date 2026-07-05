Messi đùa với Cape Verde sau trận: 'Trên sân họ đá tôi tơi tả'

Lionel Messi khiến mọi người bật cười khi nói về các cầu thủ Cape Verde vây quanh xin chụp ảnh ngay sau trận đấu với Argentina.

Các cầu thủ Cape Verde vây quanh chụp ảnh kỷ niệm cùng Messi sau trận đấu.

Sáng 4/7, Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 bởi khoảnh khắc đầy thân thiện sau trận.

Sau khi hoàn thành các cuộc phỏng vấn tại khu vực hỗn hợp, đội trưởng Argentina bất ngờ bị hàng loạt cầu thủ Cape Verde vây quanh để xin chụp ảnh và lưu niệm. Các tuyển thủ châu Phi kiên nhẫn chờ Messi trả lời truyền thông trước khi tiến đến gặp thần tượng, tạo nên hình ảnh đẹp ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Messi không quên pha trò khi trả lời kênh TyC Sports. "Họ muốn đổi áo đấu và vài thứ khác. Trên sân thì họ đá tôi tơi tả, nhưng sau trận thì... Không, không, tôi chỉ đùa thôi", siêu sao 39 tuổi vừa nói vừa cười lớn.

Câu nói hài hước của Messi càng trở nên thú vị khi nhìn lại những gì diễn ra trên sân. Thi đấu trọn vẹn 120 phút, thủ quân Argentina bị các cầu thủ Cape Verde phạm lỗi tới 5 lần. Dù vậy, anh vẫn tỏa sáng với bàn mở tỷ số, đồng thời thực hiện hai quả phạt góc dẫn đến các bàn thắng quyết định giúp nhà đương kim vô địch giành vé vào vòng 1/8.

Không chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ với Messi, các cầu thủ Cape Verde còn nhận được sự tôn trọng từ chính chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng. Sau trận, anh thoải mái chụp ảnh, ký tặng và trò chuyện với nhiều thành viên đội bóng châu Phi.

Cape Verde khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử bằng màn trình diễn đầy quả cảm. Đại diện châu Phi cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay ở vòng bảng, trước khi chỉ chịu khuất phục trước Argentina sau hiệp phụ. Trong khi đó, Messi cùng Argentina sẽ đối đầu Ai Cập ở vòng 1/8, tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.