Nữ phóng viên hôn má Messi gây sốt

Khoảnh khắc Lionel Messi được nữ phóng viên Sofi Martinez hôn lên má sau chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde tại vòng 32 đội World Cup 2026 đang gây bàn tán.

Sau khi giúp Argentina giành chiến thắng nghẹt thở để giành vé vào vòng 16 đội, Messi dừng lại trả lời phỏng vấn kênh Telefe. Trước khi cuộc trao đổi bắt đầu, siêu sao 39 tuổi tiến đến gần và được nữ phóng viên Martínez bằng hôn lên má theo cách chào hỏi quen thuộc tại Argentina.

Sau đó, M10 nói đùa: "Rồi người ta lại bảo tôi không chào cô. Nếu tôi nhìn cô thì đúng là tôi đang nhìn, còn nếu tôi chào thì đúng là tôi đang chào".

Khoảnh khắc Martinez hôn lên má Messi.

Theo truyền thông Argentina, hành động của Messi được cho là nhằm xóa tan những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian qua. Một số tài khoản từng khẳng định Martinez bị cấm tiếp cận các tuyển thủ Argentina vì cách tác nghiệp của cô "có thể gây rắc rối".

Thậm chí, còn xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng lệnh cấm Martinez tác nghiệp đến từ vợ của một số cầu thủ trong đội tuyển.

Sau hành động thân thiện của Messi, Martinez tỏ ra vui vẻ và tập trung vào những câu hỏi chuyên môn. Nữ phóng viên hỏi cảm xúc của thủ quân Argentina sau trận đấu đầy khó khăn, còn Messi chia sẻ về màn trình diễn của toàn đội cũng như tấm vé đi tiếp.

Sau khi vượt qua Cape Verde, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập ở vòng 16 đội vào ngày 7/7.

Messi nhẹ nhàng đáp trả Ronaldo Một bàn thắng và một kiến tạo trong chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 một lần nữa là lời khẳng định về đẳng cấp vĩnh cửu nơi Messi.