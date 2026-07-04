Trùng hợp khó tin ở World Cup 2026

Trước Bỉ và Australia, Ai Cập đều hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Họ đều dẫn bàn nhờ Emam Ashour và bị san bằng khi Mohamed Hany.

Tuyển Ai Cập của Mohamed Salah gây bàn tán. Ảnh: Reuters.

Ở vòng 32 đội, đại diện châu Phi cầm hòa Australia với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi giành chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Điều đáng chú ý là kịch bản trận đấu gần như lặp lại hoàn toàn so với cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Bỉ ở vòng bảng.

Trong trận gặp Bỉ, Ai Cập cũng hòa 1-1 sau 90 phút. Tiền đạo Emam Ashour mở tỷ số cho đại diện châu Phi ở phút 19, trước khi đối thủ gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của Mohamed Hany ở phút 66.

Đến trận gặp Australia, kịch bản tương tự tiếp tục xuất hiện khi Ashour một lần nữa ghi bàn mở tỷ số, lần này ở phút 13. Trong khi đó, Hany tiếp tục trở thành cầu thủ phản lưới nhà ở phút 55, giúp đối phương san bằng cách biệt.

Mohamed Hany liên tiếp phản lưới nhà. Ảnh: Reuters.

Hai trận đấu liên tiếp với hai đối thủ khác nhau nhưng đều kết thúc với tỷ số 1-1. Thậm chí, cùng một cầu thủ ghi bàn cho Ai Cập và cùng một cầu thủ phản lưới đã khiến người hâm mộ bất ngờ và đặt nghi vấn. Nhiều CĐV cho rằng đây là một trong những sự trùng hợp kỳ lạ nhất tại World Cup 2026.

Dù vậy, kết quả cuối cùng vẫn mang đến niềm vui cho đại diện Bắc Phi. Sau khi vượt qua Australia trên chấm luân lưu, Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 16 đội World Cup, nơi họ sẽ đối đầu với đương kim vô địch Argentina.

Australia cân bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập Rạng sáng 4/7, Mohamed Hany đá phản lưới nhà giúp Australia cân bằng tỷ số 1-1 trước Ai Cập ở vòng 32 đội World Cup 2026.