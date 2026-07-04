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Thể thao World Cup 2026

Hành trình điên rồ của người hùng Cape Verde

  • Thứ bảy, 4/7/2026 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ghi bàn vào lưới Argentina, Sidney Cabral gây sốc với hành trình từ giải Hạng ba Đức đến tỏa sáng rực rỡ tại đấu trường danh giá nhất hành tinh World Cup 2026.

Sidny Cabral lập siêu phẩm trong trận đấu với Argentin

Cabral trở thành hiện tượng thú vị tại World Cup 2026 sau siêu phẩm gỡ hòa 2-2 vào lưới đương kim vô địch Argentina tại vòng 32 đội. Chỉ trong vòng 18 tháng, cầu thủ đa năng người Cape Verde thực hiện một bước tiến thần tốc, đi thẳng từ giải Hạng ba Đức đến việc ghi danh trên bảng tỷ số tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mùa 2024/25, Cabral vẫn còn thi đấu ở cấp độ thấp tại Đức. Bước ngoặt sự nghiệp đến vào ngày 1/7/2025 khi anh chuyển sang Bồ Đào Nha khoác áo CF Estrela Amadora. Tại đây, với hiệu suất ấn tượng gồm 6 bàn và 4 kiến tạo, anh nhanh chóng được "gã khổng lồ" Benfica chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong trận ra mắt Benfica, Cabral ghi bàn vào lưới chính đội bóng cũ và giành giải Cầu thủ hay nhất trận.

Tuy nhiên, quãng thời gian tại Benfica của anh kết thúc đầy bất ngờ sau một sự cố ngoài chuyên môn. Sau khi người đồng đội Prestianni có hành vi xúc phạm Vinicius Junior, Cabral công khai ủng hộ ngôi sao người Brazil bằng cách đổi áo sau trận. Hành động này được cho là nguyên nhân khiến anh bị ban huấn luyện Benfica loại khỏi đội hình chính thức.

Để nuôi hy vọng tham dự World Cup, Cabral chuyển sang Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) với mức giá 6 triệu bảng ngay trước khi giải đấu khởi tranh. Tại World Cup 2026, anh thể hiện sự đa năng hiếm có khi chơi tốt bằng cả hai chân, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như hậu vệ biên, tiền vệ cánh và tiền đạo cánh.

Siêu phẩm vào lưới Argentina chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho tài năng và nghị lực của cầu thủ từng bị xem là "người thừa" tại Benfica. Bất chấp việc Cape Verde bị loại, tương lai của anh ở mùa hè năm nay hứa hẹn sẽ thu hút nhiều chú ý.

Giây phút thót tim của CĐV Argentina Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.

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Huy Trưởng

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