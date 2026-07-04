Argentina lập kỷ lục World Cup sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Hạ Cape Verde 3-2 sau 120 phút kịch tính, Argentina chính thức giành vé vào vòng 16 đội đồng thời xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup.

Argentina nhọc nhằn đánh bại Cape Verde để giành vé đi tiếp.

Sau khi đánh bại hiện tượng Cape Verde, đại diện Nam Mỹ chính thức trở thành đội tuyển tham dự nhiều trận hiệp phụ nhất lịch sử World Cup với 12 lần, vượt qua kỷ lục của Đức và Italy.

Trận đấu bắt đầu với ưu thế thuộc về nhà đương kim vô địch. Lionel Messi mở tỷ số ngay trong hiệp một, giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được ít nhất 7 bàn thắng tại hai kỳ World Cup khác nhau (2022 và 2026).

Tuy nhiên, Cape Verde cũng chứng minh tập thể này không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Phút 60, Deroy Duarte khiến khán đài bùng nổ với bàn gỡ hòa 1-1, buộc trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ.

Tại đây, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào. Lisandro Martinez tái lập thế dẫn bàn cho Argentina ở phút 92, nhưng Sidny Cabral một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát vào phút 103.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 111, từ quả phạt góc khó chịu của Messi, hậu vệ Diney Borges lóng ngóng phản lưới nhà sau tình huống gây áp lực của Romero, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Argentina.

Đây là trận thắng thứ 8 liên tiếp của "Albiceleste" khi chạm trán các đại diện châu Phi kể từ sau trận thua Cameroon vào năm 1990. Đ ối thủ tiếp theo của thầy trò Lionel Scaloni tại vòng 16 đội sẽ là Ai Cập, diễn ra vào ngày 7/7.

Giây phút thót tim của CĐV Argentina Pha cứu thua của Emiliano Martinez ở phút 116 trận thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 4/7 không khác gì một bàn thắng cho Argentina.