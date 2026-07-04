Messi không bất ngờ khi Cape Verde chơi hay

Argentina vượt qua Cape Verde, nhưng chiến thắng nhọc nhằn khiến Lionel Messi cùng các đồng đội thừa nhận đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải.

Messi và Argentina trải qua trận đấu khó khăn.

Phát biểu sau trận, Messi dành sự tôn trọng cho Cape Verde: "Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó. Họ không thua Tây Ban Nha hay Uruguay, vì vậy không có gì bất ngờ. Điều khó nhất là tìm được bàn mở tỷ số. Sau đó, đáng ra chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại".

Siêu sao 39 tuổi thừa nhận Argentina không thể gây sức ép như mong muốn và phải đối mặt với lối chơi giàu thể lực, kỷ luật của đối thủ: "Chúng tôi không pressing hiệu quả và họ phát huy rất tốt điểm mạnh của mình. World Cup lần này cực kỳ đặc biệt, mọi đội bóng đều rất cân bằng và mỗi trận đấu đều là một thử thách lớn".

Đánh giá về bước ngoặt của trận đấu, Messi nhấn mạnh: "Hôm nay mọi người thấy giá trị của những pha bóng cố định. Chúng tôi làm chưa tốt ở những trận trước, nhưng trong các trận đấu như thế này, đó là vũ khí cực kỳ quan trọng. Đội có nhiều cầu thủ không chiến tốt và chúng tôi tận dụng được. Chúng tôi luyện tập điều đó từ lâu".

Tiền vệ Leandro Paredes nói thêm: "Chiến thắng luôn quan trọng, đặc biệt là những trận phải chịu nhiều áp lực như thế này. Chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào về bản thân. Mỗi pha bóng đều được xem như pha bóng cuối cùng, mỗi trận đấu đều được coi như trận cuối cùng".

Toàn đội Argentina dành sự tôn trọng cho Cape Verde.

Trong khi đó, trung vệ Lisandro Martinez ca ngợi tinh thần chiến đấu của toàn đội: "Chúng tôi chiến đấu đến phút cuối và không bao giờ bỏ cuộc. Cả hai đội đều cống hiến, nhưng Argentina xứng đáng chiến thắng. Tôi luôn ưu tiên giữ sạch lưới, nhưng hôm nay cũng rất hạnh phúc khi ghi được bàn thắng. Đội bóng luôn chiến đấu đến cùng và đó là điều khiến tôi tự hào".

HLV Lionel Scaloni thì cho hay: "Tôi muốn chúc mừng đối thủ. Hôm nay họ chứng minh mình là một đội bóng rất mạnh. Khi mọi người nói World Cup không có trận đấu nào dễ dàng, điều đó hoàn toàn chính xác. Đây là trận đấu cực kỳ khó khăn, nhưng điều tích cực là đội bóng của tôi không bao giờ từ bỏ".

Sáng 4/7, Argentina 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị Cape Verde gỡ hòa. Dù vậy bản lĩnh lên tiếng giúp nhà đương kim vô địch ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2. Đối thủ của Argentina ở vòng 16 đội là Ai Cập.

Argentina mở tỷ số 1-0 trước Cape Verde Sáng 4/7, Lionel Messi có pha khống chế và dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Argentina trước Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.