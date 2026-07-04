Tranh cãi cầu thủ Argentina đạp đối thủ mà không bị phạt

Sáng 4/7, pha vào bóng của Leandro Paredes với Helio Varela bên phía Cape Verde thổi bùng tranh cãi.

Tình huống gây tranh cãi.

Trong pha lên bóng bên cánh trái theo hướng tấn công của Cape Verde ở hiệp phụ thứ nhất, Leandro Paredes có pha tranh chấp quyết liệt với Helio Varela. Tiền vệ của Argentina đạp trúng chân đối phương khiến cầu thủ Cape Verde ngã xuống sân. Dù vậy, trọng tài chính đứng ngay đó lại xua tay, cho trận đấu tiếp tục và không thổi phạt.

Quyết định khiến các cầu thủ Cape Verde phản ứng dữ dội, trong khi đoạn video quay lại tình huống cũng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Một tài khoản đăng tải pha bóng lên X kèm dòng trạng thái:"How do u miss this call" (Tạm dịch: Làm sao có thể bỏ qua tình huống này?) nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem. Bài đăng kéo theo nhiều bình luận, phần lớn bày tỏ sự khó hiểu trước quyết định của tổ trọng tài.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Paredes có tác động rõ ràng vào chân Varela và lẽ ra phải bị thổi phạt, thậm chí nhận thẻ. Không ít ý kiến còn đặt nghi vấn Argentina tiếp tục nhận được những quyết định có lợi từ các trọng tài tại World Cup 2026.

Trước Argentina, Capde Verde thi đấu kiên cường và kéo nhà đương kim vô địch vào hiệp phụ. Dù vậy, Argentina vẫn tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Cape Verde gỡ hòa 2-2 trước Argentina Sáng 4/7, Sidny Lopes Cabral có pha cứa lòng đẳng cấp vào lưới Argentina, cân bằng tỷ số 2-2 cho Cape Verde ở trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.