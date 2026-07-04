Bàn thắng từ cơ hội chỉ 5% ở trận Argentina - Cape Verde

Sáng 4/7, Lisandro Martinez lên tiếng với một bàn thắng cực khó khi Argentina đối đầu Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Martinez ghi bàn ở góc sút khó tin.

Phút 90+2 trên sân Hard Rock, trung vệ thuộc biên chế MU xuất hiện đúng lúc trong vùng cấm trong tình huống đá phạt góc. Từ góc sút rất hẹp, giữa vòng vây dày đặc của các hậu vệ và trước mặt là thủ môn Vozinha, Martinez vẫn tung cú dứt điểm với lực cực căng rồi nằm gọn trong lưới.

Theo thống kê, pha lập công đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,05 xG. Đồng nghĩa một cầu thủ bình thường chỉ ghi bàn thành công khoảng 5% trong tình huống tương tự, hay cứ 100 cú dứt điểm mới có khoảng 5 lần trở thành bàn thắng.

Sở dĩ chỉ số xG thấp như vậy là bởi Martinez phải dứt điểm từ góc cực hẹp, khoảng trống khung thành gần như bị các hậu vệ Cape Verde và thủ môn Vozinha bịt kín. Quỹ đạo bóng phải đủ hiểm để xuyên qua nhiều cầu thủ trước khi vượt qua vạch vôi. Đây là một trong những cơ hội có xác suất thành bàn thấp nhất nhưng vẫn được tận dụng thành công.

Bàn thắng cũng cho thấy màn trình diễn trọn vẹn của trung vệ 28 tuổi. Trước khi ghi bàn, Martinez có đường chuyền dài đẳng cấp để Lionel Messi băng xuống mở tỷ số. Đáng chú ý, đây cũng là bàn thắng và pha kiến tạo đầu tiên của Martinez ở mùa giải 2025/26 trong các trận đấu chính thức cho cả CLB lẫn đội tuyển và cả hai đều đến trong cùng trận gặp Cape Verde.

Sau thời gian dài liên tục vật lộn với chấn thương, màn trình diễn ấn tượng này là tín hiệu tích cực không chỉ với Argentina mà còn với Manchester United.

Sáng 4/7, Argentina thắng Cape Verde 3-2 để giành quyền vào vòng 1/8. Hai đội hoà 1-1 trong 90 phút, theo đó phải đá thêm hai hiệp phụ - nơi đại diện Nam Mỹ thể hiện đẳng cấp để giành chiến thắng.